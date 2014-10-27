آخرین فرصت نام نویسی جشنواره قرآنی طلاب غیر ایرانی 10 آبانماه است

حجت الاسلام یوسف محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تقویم برگزاری جشنواره بیستم عنوان کرد: زمان برگزاری آزمون‌های بخش معارفی (کتبی) از ۵ آذر تا ۱۲ آذر تعیین شده است که داوطلبین این بخش در تمامی مقاطع می‌توانند تا دهم آبانماه با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی http://quran.miu.ac.ir بصورت آنلاین در آزمون شرکت کنند.

وی در خصوص زمان برگزاری مرحله مقدماتی آزمون‌های بخش مهارتی (شفاهی) بیان کرد: این بخش از جشنواره از تاریخ یکم آذرماه تا هفتم همین ماه در مدارس جامعه المصطفی در قم و در سایر مراکز و نمایندگی‌های جامعه المصطفی در استان‌های مشهد، اصفهان، گرگان، تبریز و قشم برگزار خواهد شد.

کارشناس مسئول ترویج فعالیت‌های قرآنی و حدیثی المصطفی همچنین تصریح کرد: مهلت ارسال آثار پژوهشی در رشته‌های تدوین و ترجمه کتاب، تدوین مقاله و پایان نامه تا ۱۰ آذرماه است و داوطلبین این بخش می‌توانند با مراجعه به ادارات قرآن و حدیث مراکز و نمایندگی‌های المصطفی آثار خود را تحویل دهند یا از طریق پروفایل شخصی خود در سامانه یکپارچه امور قرآنی و حدیثی، به نشانی یاد شده آثار خود را بارگزاری کنند.

وی همچنین در خصوص برگزاری مرحله نهایی بخش مهارتی (شفاهی) عنوان کرد: این مرحله در تاریخ ۱۴ بهمن‌ماه سال جاری با حضور برگزیدگان مرحله نهایی این بخش در دو صف داخل و خارج از کشور در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.