برگزاري سوگواره بصيرت عاشورايي در ۵۱ امامزاده و بقعه متبركه در يزد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا عادل، پيش از ظهر يكشنبه در نشستي خبري اظهار داشت: سازمان اوقاف و امور خيريه در مناسبت هاي ويژه اي از سال، اقدام به برگزاري برنامه هاي ويژه از جمله سوگواره بصيرت عاشورايي مي كند كه اين برنامه امسال قرار است در ۵۱ امامزاده و بقعه متبركه اجرا شود.

وي با اشاره به آمادگي همه امامزادگان استان براي اجراي اين طرح خاطرنشان كرد: ۵۰ مبلغ و روحاني نيز براي سخنراني و اجراي اين طرح امامزاده ها اعزام شده اند كه ۲۰ روحاني از داخل استان و ۳۰ روحاني نيز از استان قم به اين مراسم اعزام خواهند شد.

عادل همچنين از برپايي خيمه ‌هاي معرفت در اين ايام در امامزاده‌ ها و بقاع متبركه منتخب در استان يزد خبر داد و يادآور شد: خيمه ‌هاي معرفت امسال در امامزاده جعفر (ع)، امامزاده سيد جعفر (ع) در بلوار جمهوري و شاهزاده فاضل (ع) به صورت خيمه ‌هاي بزرگ برپا مي‌ شود و در ديگر امامزاده ‌ها و بقاع متبركه نيز اين خيمه ‌ها به صورت كوچكتر برپا مي ‌شود.

وي با اشاره به ديگر برنامه‌ هايي كه امسال از سوي اوقاف و امور خيريه در امامزاده‌ها و بقاع متبركه برگزار مي‌شود، عنوان كرد: برپايي نمايشگاه سبك زندگي حسيني در امامزادگان، برگزاري مراسم سراسري لبيك يا حسين، برنامه‌هاي عزاداري و حركت به سمت بقاع متبركه و امامزاده‌ها و ... از جمله برنامه‌هاي اوقاف و امور خيريه در ايام محرم امسال است.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان يزد از حركت دسته‌هاي عزاداري به سمت امامزادگان استان يزد خبر داد و اظهار داشت: اين برنامه در روز عاشورا برگزار مي‌شود ضمن اينكه در روز و شب عاشورا نيز برنامه‌هاي ويژه‌اي در امامزادگان يزد برگزار مي‌شود.

وي همچنين از برگزاري مراسم ويژه حضرت زينب (س) در يزد خبر داد و بيان كرد: بزرگداشت مقام حضرت زينب (س) در امامزاده شاهزاده فاضل (ع) در روز ۱۲ محرم برگزار مي‌شود.

اين مسئول تاكيد كرد: اين برنامه ويژه بانوان است و در آن به تبيين نقش حضرت زينب (س) در واقعه عاشورا و ترويج سيره اين بانوي بزرگوار همچنين برنامه‌هاي عزاداري پرداخته خواهد شد.

عادل در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش و جايگاه ارزنده وقف در استان يزد يادآور شد: در يزد بيشترين نيات وقف مربوط به مراسم عزاداري امام حسين (ع) بوده كه در قالب طبخ و توزيع نذري، برگزاري مراسم عزاداري و ... وقف شده است.

وي يادآور شد: در حال حاضر ۴۱۶ حسينيه ثبت شده در استان يزد وجود دارد كه در همه اين حسينيه ها، برنامه هاي عزاداري ويژه اي برگزار مي شود.