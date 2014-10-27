جزئیات مسمومیت دانش آموزان زاهدانی/ 235 نفر بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمودرضا میری بنجار در توضیح علت مسمومیت دانش آموزان زاهدانی گفت: شستشوی بشکه های حاوی باقیمانده های نفت و گازوئیل در حوالی یک منطقه مسکونی، منجر به متصاعد شدن بوی آزاردهنده و اعلام آن توسط ساکنان این منطقه شد.

وی با بیان این این بشکه ها حاوی مواد شیمیایی تاریخ گذشته بوده اند که با شستشو، منطقه را با وسعت 40 هکتار و جمعیت 200 هزار نفر آلوده کرده است.

میری بنجار با اشاره به این که کانون آلوده حوالی یک مدرسه دخترانه بوده و به همین علت بیشتر کسانی که مسموم شدند از دانش آموزان این مدرسه بودند، خاطرنشان کرد: به دنبال این روند، تیمی از کارشناسان بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به منطقه اعزام و از کانون آلوده نمونه برداری شد.

به گفته وی، تا اینجا مشخص گردیده که ماده مسموم کننده چه بوده، ولی برای تایید، تیمی از کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به زاهدان اعزام شده اند تا امروز از کانون آلوده مجددا نمونه برداری صورت گیرد.

میری بنجار با اشاره به تشکیل ستاد بحران در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خاطرنشان کرد: تا ساعت 2 بامداد دوشنبه 235 نفر بستری شدند که 150 نفر از آنها در سلامت کامل ترخیص شده اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ضمن اشاره به اعزام اکیپ های درمانی به خانه های مسموم شدگان گفت: برای جلوگیری از عوارض احتمالی و ابتلای سایر افراد به مسمومیت، تیم های درمانی روزانه به خانه مسموم شدگان اعزام می شوند.

به گفته میری بنجار، اوضاع منطقه آلوده کاملا تحت کنترل دانشگاه و مراجع ذی ربط قرار دارد ضمن این که راهنمایی های لازم توسط وزارت بهداشت در این خصوص صورت گرفته است. همچنین امروز تیمی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به همراه معاونت های درمان و بهداشت وزارت بهداشت در منطقه حضور یافتند.

وی با بیان این که اطلاع رسانی کافی در مورد علائم این مسمومیت ها به مردم شده است و امروز مورد جدیدی از ابتلا به مسمومیت نداشتیم، افزود: به مردم اعلام کردیم که اگر کسی د چار علائم مسمومیت از قبیل سرگیجه و تهوع شد، هرچه سریعتر به مراکز درمانی مراجعه کند.