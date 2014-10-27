دو پروژه فرهنگی و عمرانی در دارخوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز با حضور عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان یک سالن چند منظوره ورزشی در شهرستان دارخوین افتتاح شد.

این سالن چندمنظوره تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و مراحل ساخت آن تا پایان سال جاری به اتمام می رسد.

این سالن که با اعتباری بالغ بر بیش از 24 میلیارد ریال در حال ساخت است، مجهز به سالن فوتسال، اتاق داوران، رختکن، جایگاه تماشاگران با ظرفیت 250 نفر، اتاق کمک های اولیه، سالن های بدنسازی و شطرنج و سرویس بهداشتی است.

امروز همچنین پروژه عمرانی مرکز اورژانس جاده ای دارخوین با حضور امید حاجتی معاون استانداری خوزستان افتتاح شد.