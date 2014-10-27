به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر کرمی پیش از ظهر دوشنبه در گرد همایی تجلیل از رسانه های برتر استان کرمانشاه در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: امروز برای اولین بار از رسانه های استان در حوزه امر به معروف تجلیل می شود.

وی بر نقش مهم رسانه ها در ترویج امر به معروف و نهی از منکر در جامعه تاکید کرد و گفت: از صدا و سیما که به خوبی برای این موضوع وقت می گذارد قدردانی می کنم.

سردار کرمی گفت: رسانه ها باید با ستاد احیا ارتباط مداوم داشته باشند تا بتوانیم در راستای احیای این فریضه الهی در جامعه بیش از پیش قدم برداریم.

جانشین دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان کرمانشاه در ادامه از رسانه ها خواست تا قسمت ویژه ای از برنامه های خود را به موضوع امر به معروف اختصاص بدهند.

وی گفت: احیای فرهنگ امر به معروف و نهی در جامعه موجب اصلاح بسیاری از ناهنجاری ها می شود، لذا تک تک افراد جامعه در این راستا موظف هستند.

گفتنی است در پایان این همایش از صدا و سیما، خبرگزاری های مهر، فارس، مرصاد و چند نشریه استان کرمانشاه به عنوان رسانه های برگزیده در حوزه امر به معروف تجلیل شد.