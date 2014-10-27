پارک بانوان در شهرهای خوزستان احداث می شود

به گزارش خبرنگارمهر، عبدالحسن مقتدایی پیش از ظهر امروز در همایش سالانه ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر استان خوزستان ضمن تشریح اهمیت پارک بانوان در نهی از منکر، دستور احداث پارک بانوان در همه شهرهای استان خوزستان را صادر کرد.

مقتدایی، مهمترین منکر موجود در جامعه را معدل بالای بیکاری دانست و گفت: منکرات جامعه تنها لباس نامناسب پوشیدن و یا برهنگی نیست بلکه از آن مهم تر بیکاری است که به نوعی ام الفساد است به شمار می ردود و در نهایت به اعتیاد، بزهکاری و بسیاری اعمال خلاف شرع و دین ختم می شود. حل این مشکل یکی از بزرگترین اولویت های ما است که در صورت تحقق امر به معروف و نهی ازمنکر واقعی را به همراه خواهد داشت.

وی افزود: امر به معروف و نهی ازمنکر یک مسئولیت دو جانبه از سوی مردم و چه از سوی مسئولان در ادارات مختلف است که در این بین وظایف مسئولان به مراتب بیشتر و حساس تر و مقدم بر مردم است. فضاهای اداری و شهری را باید به گونه ای معنوی کنیم که مردم با علاقه، جذب فرهنگ های دینی و مذهبی شوند که این امر دو سویه است و در آن محور کار مردم و اجرای آن توسط مسئولان است.

استاندار خوزستان با اشاره به کارهای خودجوش صورت گرفته توسط مردم درخصوص امر به معروف و نهی از منکر گفت: خوشبختانه مردم ما در این حوزه بسیار فعال و آماده هستند که در این خصوص به عنوان نمونه، می توانم از تعطیلی بعضی از رستوران ها و آشپزخانه های بزرگ در ماه رمضان به صورت خودجوش اشاره کنم.

مقتدایی ادامه داد: به زودی در اجلاس نماز با کلیه ادارات استان خوزستان در مورد توسعه و تجهیز نمازخانه ها و فرهنگ سازی برای خواندن نماز اول وقت چه توسط کارمندان ادارات و چه مراجعان آنها بحث و تبادل نظر می شود.