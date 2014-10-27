تعداد موسسات پولی غیرمجاز خیلی بیشتر از 9 مورد است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید تهرانفر دیشب در گفتگو با برنامه زنده تلویزیونی پایش شبکه اول سیما درباره غیر مجاز بودن 9 موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی اظهار داشت: تعداد موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز بسیار بیشتر از اسامی این 9 موسسه است، ضمن اینکه تعدادی از این موسسات در حال اخذ مجوز نهایی هستند.



معاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی هیچگونه اسمی منتشر نکرده است، اظهار داشت: تا یک تا دو ماه آینده تعدادی از این موسسات مجوز نهایی خود را از بانک مرکزی دریافت خواهند کرد.



وی در پاسخ به موضع گیری مجری برنامه که خطاب به مردم گفت اگر در این موسسات پول دارید هیچ اطمینانی نیست، با تاکید گفت: صراحتی که شما [خطاب به حیدری مجری برنامه] به کار بردید اصلا مورد نظر ما نیست و دیدگاه ما اینطور نیست، ضمن اینکه اکنون بازار بانکی آرام است و مردم سپرده گذاری هایشان را انجام داده اند.



تهرانفر در ادامه باز تاکید کرد که در آینده نزدیک تعدادی از این موسسات مجوز خود را دریافت خواهند کرد.



وی افزود: موسسات مالی دیگری در نقاط مختلف کشور هستند که تحت نظارت بانک مرکزی نیستند و آنچه مورد نظر بوده، هشدار به چنین موسسات است.