طرح تامین امنیت و انتظام هیئتهای عزاداری در لرستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ایام محرم طرح تامین امنیت و انتظام هیئتهای عزاداری امام حسین(ع) و یارانش در استان لرستان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این طرح به صورت فراگیر و کلی در سطح استان لرستان اجرا می شود عنوان کرد: طرح تامین امنیت و انتظام هیئتهای عزاداری لرستان از روز گذشته در استان به مرحله اجرا درآمده است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در قالب این طرح از مسئولین هیئتهای عزاداری استان نیز کمک گرفته خواهد شد گفت: هر جایگاه عزاداری نیز یک مسئول و عوامل مشخص دارد و به عنوان پلیس یار با نیروی انتظامی استان همکار دارند.

سردار قنبری با بیان اینکه تفاوتی که در اجرای این طرح طی امسال نسبت به سالهای گذشته وجود دارد استفاده از سامانه پایش تصویری بوده که به تازگی در خرم آباد راه اندازی شده است ادامه داد: در قالب این سامانه فعالیتها و حرکات هیئتهای عزاداری به صورت تصویری مورد پایش و رسد قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه همواره مراسم عزاداری هیئتهای سطح استان منظم و با کمترین مشکل برگزار شده است گفت: امیدواریم امسال نیز مانند سالهای گذشته این نظم و انتظام بین هیئتهای عزاداری استان وجود داشته باشد.