خودروی چند منظوره پرنده ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت نوپای Krossblade در آریزونای آمریکا ایده خودروهای چند منظوره پرنده را به واقعیت تبدیل می کند. این سیستم پروازی متشکل از هواپیمایی است که نه تنها به راحتی به بالگرد نیز تبدیل می شود بلکه با فرود بر روی زمین همچون خودرو جاده ها را در می نوردد.

در سالهای اخیر ایده های مختلفی دراین خصوص مطرح شده اما SkyCruiser از هر جهت برتری های خاص خود را دارد.

این سیستم پروازی که از مدل سازی های رایانه ای نیز فراتر رفته و به زودی به مرحله تولید اولیه خواهد رسید مجهز به موتورهای الکتریکی به قدرت 150 اسب بخار است. این موتورها در قسمت دم تعبیه شده اند و در زمان حرکت سیستم به شکل هواپیما تأثیرگذاری قابل توجهی در سرعت و ثبات آن دارند اما زمانی که سیستم پروازی به بالگرد تبدیل می شود بازوهای مخصوصی که به پره های نسبتا بزرگی مجهز هستند از بدنه اصلی باز شده که هواپیما را به بالگرد تبدیل می کنند.

قابلیت حمل تا 5 نفر و بهره گیری از سیستم موتوری هیبریدی از مهمترین مزایای این فناوری نوین است که آن را از سایر نمونه های مشابه متمایز می کند.

به عقیده کارشناسان صنعت هوانوردی از آنجا که این سیستم نوین پروازی ضمن حفظ ساختار آیرودینامیکی خود، قابلیت نشستن و برخاستن از سطوح کوچک را نیز دارد می توان از آن به عنوان نمود بارز فناوری سیستم پروازی ترکیبی اشاره کرد.

زمانی که این سیستم حرکتی بر روی زمین قرار می گیرد موتورهای الکتریکی نصب شده در قسمت چرخها انرژی لازم برای حرکت آن را تأمین می کند. شبیه سازیهای رایانه ای نشان می دهد حداکثر سرعتSkyCruiser تا 112 کیلومتر بر ساعت است.