ناتوانی بانک های مطرح اروپایی در رویارویی با شرایط بحرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ۲۵ بانک بزرگ و فعال در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در یک اقدام آزمایشی از رویارویی با شرایط اضطرارای پولی و مالی، ناموفق ماندند.

بانک مرکزی اروپا اعلام کرد کمیته ای شش نفره وضعیت 130 بانک را در شرایط غیرعادی فرضی بررسی کرده است.

۲۴بانک حوزه پولی یورو و بانک لویدز بریتانیا، توانایی پولی و سرمایه کافی برای پاسخگویی به وضعیت بحرانی را نداشته اند. این بانک ها در مجموع باید معادل ۲۵ میلیارد یورو سرمایه های خود را افزایش دهند.

این آزمون بانکی با توجه به سرمایه های اعلامی سال ۲۰۱۳ میلادی موسسات پولی و مالی صورت گرفته است.

این در حالی است که از ۲۵ بانکی که آمادگی رویارویی با شرایط بحرانی را نداشته اند، ۱۲ بانک، پیشاپیش سرمایه خود را افزایش داده اند. ۱۳ بانک دیگر باید در ۹ ماه آینده نسبت به افزایش میزان سرمایه خود اقدام کنند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی اروپا، موسسه پولی و مالی مونته پاسکی دی سینا در ایتالیا، آسیب پذیر ترین بانک حاضر در این آزمایش بوده است.

به علاوه، بنا به اطلاعات همین گزارش، شش بانک از یونان و قبرس، ۲ بانک بلژیکی و ۲ بانک اسلوونیایی، و بانک هایی از فرانسه، آلمان، ایرلند و پرتغال، توانایی پاسخگویی مالی به شرایط بحرانی را ندارند.