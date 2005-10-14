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۲۲ مهر ۱۳۸۴، ۱۳:۵۶

در همايش "چشمه كوثر" صورت گرفت؛

مدير شبكه تهران راديو از مداحي هاي غيرمستند انتقاد كرد

به مناسبت سالروز وفات حضرت خديجه كبري (س) همايش "چشمه كوثر" با حضور مدير شبكه تهران راديو و جمعي از روحانيون ، اساتيد ، هنرمندان و اصحاب رسانه برگزار شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي همايش "چشمه كوثر" ، شهرام گيلانوند مدير شبكه تهران راديو در اين مراسم ضمن بيان اين مطلب كه حضرت خديجه (س) در فضاي رسانه اي مظلوميت ويژه اي داشته و دارند، گفت: علت اين مظلوميت عدم درك عظمت شان اين بانوي بزرگواراست و اين امر موجب شده كه ما نتوانيم براي ايشان برنامه اي درخور شايسته بسازيم.

وي با ابراز تاسف از شيوه برخي مداحي ها غيرمستند از سوي برخي وعاظ گفت: متاسفانه برخي در مداحي هاي خود به بيان ضعف ها و ناتواني هاي ائمه و معصومين در هنگام شهادت  مي پردازند  كه به هيچ عنوان در شان و عظمت آنها نيست.

گيلانوند با بيان اينكه قبل از هر برنامه اي بايد نظريه هايي وجود داشته باشد، گفت: اميدوارم در برنامه هاي رسانه اي خود ، زير چتر علماي دين ، زبان رسانه را پيش بگيريم.

همچنين در اين همايش حجت الاسلام و المسلمين معاونيان نويسنده و پژوهشگر با بيان اينكه ما به راستي درباره شناخت حضرت خديجه (س) كوتاهي كرده ايم افزود: حتي دوستداران اهل بيت و اهل قلم نيز در سطح شايسته و جايگاهي بايسته سخن نگفته و ننوشته اند.

وي با اشاره به ثروت حضرت خديجه (س) قبل از ازدواج با پيامبر اكرم (ص) گفت: اين بانو ثروت خود را در راه اسلام  داد و سه سال در شعب ابي طالب با آن همه مشكلات و سختي ها زندگي  كرد و اولين فردي بود كه پيامبر را كاملا درك كرد.

وي ابراز داشت: در ميان ميليونها بانوي با فضيليت جهان تنها يك خديجه (س) اين افتخار را پيدا كرد كه در شاهدار جهان آفرينش ، خديجه (س) را در صدف خود بپروراند.

معاونيان گفت: خديجه (س) همه  دارايي و هستي اش را در راه حبيب خود داد و خدا نيز حبيبه خود را به او داد .

اين نويسنده  و پژوهشگر  تاكيد كرد: اگر امروز حقيقت توحيد را مي بينيم و درك مي كنيم به بركت خديجه (س) و اميرالمومنين است.

کد مطلب 241075

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