مدير شبكه تهران راديو از مداحي هاي غيرمستند انتقاد كرد

به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر" به نقل از روابط عمومي همايش "چشمه كوثر" ، شهرام گيلانوند مدير شبكه تهران راديو در اين مراسم ضمن بيان اين مطلب كه حضرت خديجه (س) در فضاي رسانه اي مظلوميت ويژه اي داشته و دارند، گفت: علت اين مظلوميت عدم درك عظمت شان اين بانوي بزرگواراست و اين امر موجب شده كه ما نتوانيم براي ايشان برنامه اي درخور شايسته بسازيم.

وي با ابراز تاسف از شيوه برخي مداحي ها غيرمستند از سوي برخي وعاظ گفت: متاسفانه برخي در مداحي هاي خود به بيان ضعف ها و ناتواني هاي ائمه و معصومين در هنگام شهادت مي پردازند كه به هيچ عنوان در شان و عظمت آنها نيست.

گيلانوند با بيان اينكه قبل از هر برنامه اي بايد نظريه هايي وجود داشته باشد، گفت: اميدوارم در برنامه هاي رسانه اي خود ، زير چتر علماي دين ، زبان رسانه را پيش بگيريم.

همچنين در اين همايش حجت الاسلام و المسلمين معاونيان نويسنده و پژوهشگر با بيان اينكه ما به راستي درباره شناخت حضرت خديجه (س) كوتاهي كرده ايم افزود: حتي دوستداران اهل بيت و اهل قلم نيز در سطح شايسته و جايگاهي بايسته سخن نگفته و ننوشته اند.

وي با اشاره به ثروت حضرت خديجه (س) قبل از ازدواج با پيامبر اكرم (ص) گفت: اين بانو ثروت خود را در راه اسلام داد و سه سال در شعب ابي طالب با آن همه مشكلات و سختي ها زندگي كرد و اولين فردي بود كه پيامبر را كاملا درك كرد.

وي ابراز داشت: در ميان ميليونها بانوي با فضيليت جهان تنها يك خديجه (س) اين افتخار را پيدا كرد كه در شاهدار جهان آفرينش ، خديجه (س) را در صدف خود بپروراند.

معاونيان گفت: خديجه (س) همه دارايي و هستي اش را در راه حبيب خود داد و خدا نيز حبيبه خود را به او داد .

اين نويسنده و پژوهشگر تاكيد كرد: اگر امروز حقيقت توحيد را مي بينيم و درك مي كنيم به بركت خديجه (س) و اميرالمومنين است.