به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار «مائورو کنچاتوری» سفیر جدید ایتالیا در تهران با اشاره به سابقه فرهنگی بسیار كهن و روابط دوستانه دو كشور گفت: ایتالیا در جایگاه بزرگترین شریك تجاری ایران در اروپا بوده و امروز نیز باید بتوانیم مشكلات پیش روی گسترش روابط را كنار زده و سطح این روابط را به جایگاه شایسته ارتقاء دهیم.
روحانی با اشاره به اینكه ایتالیا به عنوان عضوی مهم در اتحادیه اروپا همواره نقش پیش برندهای در روابط بین ایران و اروپا داشته، اظهار داشت: ایتالیا در گذشته برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نقش مثبتی ایفا کرده و اینک نیز با جایگاه شاخصتری که دارد میتواند در رسیدن به توافق جامع در مسئله هستهای بین ایران و طرفهای غربی نقش آفرینی كند.
رییس جمهوری تصریح كرد: امروز بسیاری از شركتهای كشورهای بینالمللی و اروپایی مشغول مذاکره برای انعقاد قرارداد همكاری اقتصادی و تجاری با ایران هستند و ایتالیا نیز میتواند با توجه به روابط گسترده اقتصادی و صنعتی خود با ایران در گذشته، در این زمینه فعال و از فرصت موجود استفاده کند.
روحانی با اشاره به وجود ناامنی در منطقه و برخی كشورهای همسایه گفت: امروز افراطیگری و تروریسم به صورت یك مشكل فرامنطقهای و جهانی رخ نموده و برای مقابله با آن باید همه كشورها با یكدیگر همفکری و همكاری كنند و كمك به حل این معضل نیز میتواند یكی از موضوعات گفتگو میان ایران و ایتالیا باشد.
مائورو کنچاتوری سفیر جدید ایتالیا نیز در این دیدار ضمن تسلیم اعتبار نامه خود به رییس جمهوری اظهار داشت: ایران و ایتالیا در برهه كنونی و منبعث از روابط دیرینه خود در آستانه تحولی بزرگ قرار دارند.
کنچاتوری با اشاره به اینكه «ایران و ایتالیا در بستر كهن تاریخ خود همواره گهواره امپراطوریهای بزرگ فرهنگی بودهاند»، اضافه كرد: دو كشور همواره نقش بسزایی در تقویت ارتباطات جهانی داشتهاند و امروز نیز با اتكاء به این سابقه توان برقراری پیوند میان محیطهای جغرافیایی و فرهنگی متفاوت را در راستای یاری رسانی به حوزههایی كه نیازمند میانجیگریها هستند، دارند.
سفیر جدید ایتالیا تصریح كرد: گذشت زمان و تحولات سیاسی نتوانسته به روابط ایران و ایتالیا خللی وارد كند و ایتالیا به عنوان پیشاهنگ در ارتقای روابط میان ایران و غرب، امروز هم مایل است نقش تسهیلگر خود را در ارتقای گفتوگوی میان غرب با ایران به عنوان طرفی قابل اعتماد ایفا نماید.
کنچاتوری تاكید كرد: با حصول توافق در گفتگوهای هستهای و پشت سر نهادن تحریمها تواناییهای بالقوه بزرگی در بخشهای تولیدی و اقتصادی به منصه ظهور خواهد رسید.