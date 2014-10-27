  1. سیاست
  2. دولت
۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۳:۲۴

روحانی در دیدار سفیر جدید ایتالیا:

تروریسم یک تهدید فرامنطقه‌ای است

تروریسم یک تهدید فرامنطقه‌ای است

رییس جمهوری با بیان اینكه ایران و ایتالیا همواره پل ارتباطی مناطق شرق و غرب دنیا بوده اند، پتانسیل‌های موجود دو كشور برای توسعه روابط در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی را چشمگیر توصیف كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در دیدار «مائورو کنچاتوری» سفیر جدید ایتالیا در تهران با اشاره به سابقه فرهنگی بسیار كهن و روابط دوستانه دو كشور گفت: ایتالیا در جایگاه بزرگترین شریك تجاری ایران در اروپا بوده و امروز نیز باید بتوانیم مشكلات پیش روی گسترش روابط را كنار زده و سطح این روابط را به جایگاه شایسته ارتقاء دهیم.

روحانی با اشاره به اینكه ایتالیا به عنوان عضوی مهم در اتحادیه اروپا همواره نقش پیش برنده‌ای در روابط بین ایران و اروپا داشته، اظهار داشت: ایتالیا در گذشته برای به نتیجه رسیدن مذاکرات نقش مثبتی ایفا کرده و اینک نیز با جایگاه شاخص‌تری که دارد‏ می‌تواند در رسیدن به توافق جامع در مسئله هسته‌ای بین ایران و طرف‌های غربی نقش آفرینی كند.

رییس جمهوری تصریح كرد: امروز بسیاری از شركت‌های كشورهای بین‌المللی و اروپایی مشغول مذاکره برای انعقاد قرارداد همكاری اقتصادی و تجاری با ایران هستند و ایتالیا نیز می‌تواند با توجه به روابط گسترده اقتصادی و صنعتی خود با ایران در گذشته، در این زمینه فعال و از فرصت موجود استفاده کند.

روحانی با اشاره به وجود ناامنی در منطقه و برخی كشورهای همسایه گفت: امروز افراطی‌گری و تروریسم به صورت یك مشكل فرامنطقه‌ای و جهانی رخ نموده و برای مقابله با آن باید همه كشورها با یكدیگر همفکری و همكاری كنند و كمك به حل این معضل نیز می‌تواند یكی از موضوعات گفتگو میان ایران و ایتالیا باشد.

مائورو کنچاتوری سفیر جدید ایتالیا نیز در این دیدار ضمن تسلیم اعتبار نامه خود به رییس جمهوری اظهار داشت: ایران و ایتالیا در برهه كنونی و منبعث از روابط دیرینه خود در آستانه تحولی بزرگ قرار دارند.

کنچاتوری با اشاره به اینكه «ایران و ایتالیا در بستر كهن تاریخ خود همواره گهواره امپراطوری‌های بزرگ فرهنگی بوده‌اند»، اضافه كرد: دو كشور همواره نقش بسزایی در تقویت ارتباطات جهانی داشته‌اند و امروز نیز با اتكاء به این سابقه توان برقراری پیوند میان محیط‌های جغرافیایی و فرهنگی متفاوت را در راستای یاری رسانی به حوزه‌هایی كه نیازمند میانجی‌گری‌ها هستند، دارند.

سفیر جدید ایتالیا تصریح كرد: گذشت زمان و تحولات سیاسی نتوانسته به روابط ایران و ایتالیا خللی وارد كند و ایتالیا به عنوان پیشاهنگ در ارتقای روابط میان ایران و غرب، امروز هم مایل است نقش تسهیل‌گر خود را در ارتقای گفت‌وگوی میان غرب با ایران به عنوان طرفی قابل اعتماد ایفا نماید.

کنچاتوری تاكید كرد: با حصول توافق در گفتگوهای هسته‌ای و پشت سر نهادن تحریم‌ها توانایی‌های بالقوه بزرگی در بخش‌های تولیدی و اقتصادی به منصه ظهور خواهد رسید.

کد مطلب 2410752

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها