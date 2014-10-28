به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر فردا با برگزاری 9 دیدار از گروه‌های 2 گانه آغاز می‌شود که در گروه "الف" یکی از مهمترین بازی‌ها، دربی اهواز است که بین دو تیم استقلال و فولادنوین اهواز برگزار می‌شود، تیم‌های دوم و سوم جدول که برای رسیدن به صدرجدول به فکر پیروزی در این بازی هستند.

همچنین در کرمان تیم صدرنشین گیتی‌پسند روز سختی را برابر مس کرمان، یکی از دو تیم قعرنشین گروه پیش رو دارد زیرا در صورت از دست دادن حتی یک امتیاز در این بازی، صدرنشینی‌اش در این گروه به خطر می‌افتد.

دیدار ایرانجوان بوشهر و نساجی مازندران هم می‌تواند حساسیت‌های خاص خودش را دارد زیرا برنده آن از نیمه جدول، به رده‌های بالاتر می‌رود. نفت و از هم در خانه به مصاف تیم قعرنشین یزد لوله می‌رود و امیدوار است با پیروزی در این مسابقه، جایگاه چهارمی خود را بهبود بخشد.

برنامه کامل دیدارهای هفته چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "الف" به شرح زیر است:

گروه الف:

چهارشنبه - 07/08/93

* نفت و گاز گچساران - یزد لوله، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نفت گچساران

* نیروی زمینی - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

* فولاد نوین اهواز - استقلال اهواز، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی فولاد

* ایرانجوان بوشهر - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* مس کرمان - گیتی‌پسند اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه شهیدباهنر کرمان

شنبه - 10/08/93

* شهرداری اردبیل - فجرسپاسی شیراز، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای اردبیل

جدول گروه الف:

1- گیتی پسند اصفهان 7 امتیاز

2- استقلال اهواز 6 امتیاز

3- فولاد نوین اهواز 5 امتیاز - تفاضل گل 2+

4- نیروی زمینی 5 امتیاز - تفاضل گل 1+

5- نفت و گاز گچساران 4 امتیاز

----------------------------------------

10- فجرسپاسی شیراز 2 امتیاز - تفاضل گل 1-

11- مس کرمان 2 امتیاز - تفاضل گل 2-

12- یزد لوله یک امتیاز

دیدارهای گروه "ب" هم با یک بازی بسیار مهم آغاز می‌شود، جایی که سیاه جامگان در مشهد از پاس همدان پذیرایی می‌کند. سیاه‌جامگان برای رسیدن به رده بالاتر از سومی و پاس همدان هم برای نگه داشتن و یا ارتقای رده دوم، با تفکر پیروزی در این بازی به میدان می‌روند.

اما در بندرعباس تیم، صدرنشین مس رفسنجان، کار سختی برابر شهرداری این شهر که یکی از دو قعرنشین گروه است پیش رو دارد زیرا از دست دادن امتیاز ممکن است با از دست دادن صدر همراه شود.

در این روز صنعت نفت رده چهارمی به تبریز می‌رود تا برابر شهرداری این شهر صف آرایی کند و دو تیم میانه جدولی داماش گیلان و راهیان کرمانشاه برای رسیدن به رده‌های بالاتر به میدان می‌روند.

برنامه کامل دیدارهای هفته چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در گروه "ب" به شرح زیر است:

گروه ب:

چهارشنبه - 07/08/93

* سیاجامگان مشهد - پاس همدان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی مشهد

* شهرداری بندرعباس - مس رفسنجان، ساعت 14:45، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* شهرداری تبریز - صنعت نفت آبادان، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاص شهرداری

* داماش گیلان - راهیان کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید عضدی رشت

جمعه - 09/08/93

* گل‌گهر سیرجان - اتکا گلستان، ساعت 14:15، ورزشگاه ؟؟؟

شنبه - 10/08/93

* فولاد یزد - پارسه تهران، ساعت 14:15، ورزشگاه ؟؟؟؟؟؟؟؟

جدول گروه ب:

1- مس رفسنجان 9 امتیاز - تفاضل گل 4+

2- پاس همدان 9 امتیاز - تفاضل گل 3+

3- سیاه جامگان مشهد 7 امتیاز

4- صنعت نفت آبادان 6 امتیاز

5- فولاد یزد 4 امتیاز

----------------------------------------

10- شهرداری تبریز 2 امتیاز

11- شهرداری بندرعباس یک امتیاز

12- اتکا گرگان بدون امتیاز