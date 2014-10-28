وضعیت توزیع واکسن آنفلوانز در کشور/ علت تفاوت قیمت واکسن در داروخانه ها

دکتر رسول دیناروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: توزیع واکسن آنفلوانزا هیچ گاه در همه داروخانه های سطح کشور توزیع نمی شود و بین داروخانه های منتخب انجام می شود. برای اینکه، دارویی نیست که نیاز باشد همه جا باشد. بر اساس توصیه پزشکان انجام می شود و برای قشر خاصی مورد نیاز است.

وی افزود: توصیه وزارت بهداشت هم این نیست که همه مردم واکسن آنفلوانزا بزنند. پیش بینی ما این است که سالانه در حدود 2 میلیون دوز از این واکسن نیاز داریم.

دیناروند با عنوان این مطلب که تزریق واکسن آنفلوانزا در ماههای شهریور، مهر و حداکثر آبان انجام می شود و دیرتر از آبان توصیه نمی شود، ادامه داد: معمولا واکسن آنفلوانزا می بایست قبل از شروع سرما تزریق شود. ولی برای اولین بار، هفته آخر مرداد این واکسن وارد کشور شد و توزیع گردید. در شهریور و مهر نیز بخش زیادی از واکسیناسیون انجام شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو همچنین از توزیع 200 تا 300 هزار دوز واکسن آنفلوانزا برای پرسنل بهداشتی خبر داد و گفت: در حال حاضر نیز به طور یقین مطمئن هستم این واکسن در سطح داروخانه های منتخب موجود است تا آبان و آذر هم اگر کسانی تمایل به استفاده از واکسن آنفلوانزا داشته باشند، موجود هست. البته این به معنی آن نیست که بعد از آن، واکسن نایاب خواهد شد، بلکه معمول است که واکسن آنفلوانزا در ماههای شهریور و مهر و آبان، واکسیناسیون انجام می شود.

وی در ارتباط با شرکتهای وارد کننده این نوع واکسن به کشور نیز، توضیح داد: در حال حاضر 5 شرکت هستند که واکسن آنفلوانزا را از تولید کنندگان معتبر بین المللی وارد می کنند.

دیناروند با تایید این موضوع که امسال قیمت واکسن آنفلوانزا یکسان نبوده است، گفت: طرحی داریم که قیمت این واکسن در سال آینده یکسان شود.

معاون وزیر بهداشت، تفاوت قیمت واکسن آنفلونزا را وابسته به نوع برند این واکسن دانست و افزود: کیفیت همه آنها مورد تایید است و تمام تولیدکنندگان آن در دنیا، از گونه و نوعی که سازمان جهانی بهداشت تعیین می کند، تولید می کنند و هیچ فرقی بین کیفیت آنها وجود ندارد.

به گفته دیناروند، قیمت واکسن آنفلوانزا در کشور بین 20 تا 30 هزار تومان متغییر است.

رئیس سازمان غذا و دارو در مورد آخرین وضعیت واردات واکسن پنتاوالان نیز افزود: این واکسن نیز وارد کشور شده است. البته واکسن پنتاوالان توزیع عمومی ندارد و وارد شبکه بهداشتی شده و برای نوزادان استفاده می شود.