حجت الاسلام حمیدرضا صادق‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ناشی از خشکسالی زاینده‌رود بر وضعیت معیشتی مردم بن رود و منطقه ورزنه اظهار داشت: نکته ای که وجود دارد این است که 92 درصد مردم بن‌رود و ورزنه کشاورز هستند و بالتبع زمانی که خشکسالی زاینده رود باعث از میان رفتن شغل این مردم شریف شد زندگی اغلب مردم این منطقه تحت تاثیر قرار گرفته است.

وی افزود: مردم تاکنون با پس‌اندازهای قبلی خود روزگار گذرانده‌اند اما اکنون با تمام شدن این پس انداز، وضعیت زندگی برخی از مردم شرق اصفهان به ویژه منطقه بن‌رود و شهرهایی همچون ورزنه و اژیه تا زیار به حالت بحرانی رسیده است.

امام جمعه ورزنه بیان داشت: روا نیست که برخی مدام از واریز مرحله نخست حق معیشت به حساب کشاورزان این منطقه انتقاد می کنند چراکه به گفته کارشناسان، منطقه شرق اصفهان بیشترین آسیب را از خشکسالی زاینده‌رود دیده است.

وی اضافه کرد: باید توجه کنیم که برای احیای زاینده‌رود دیگر منطقه‌بندی مطرح نیست و تنها زنده کردن رودخانه مهم است که بدین شکل مشکل تمام مشکلات پروژه‌های درگیر در این موضوع رفع می شود.

حجت الاسلام صادق زاده با اشاره به مشکلات مردم بن رود برای تامین معیشت خود گفت: برخی از مردم این منطقه به دلیل اینکه قادر به پرداخت حق سرویس دانش‌آموزی نیستند و با وجود علاقه‌مندی به تحصیل فرزندانشان مجبور به محروم کردن آنها از تحصیل شده‌اند.

حجت الاسلام صادق زاده با اشاره به مشکلات مردم بن رود برای تامین معیشت خود گفت: برخی از مردم این منطقه به دلیل اینکه قادر به پرداخت حق سرویس دانش‌آموزی نیستند و با وجود علاقه‌مندی به تحصیل فرزندانشان مجبور به محروم کردن آنها از تحصیل شده‌اند.

خشکسالی زاینده رود به دلیل برداشت‌های بی‌رویه آب روی داده است

امام جمعه ورزنه در ادامه با اشاره به عواملی که در خشکی زاینده‌رود و ایجاد این مشکلات تاثیرگذار بوده است، بیان داشت: این وضعیت به دلیل برداشت‌های بی رویه در بالادست زاینده‌رود و بی تدبیری‌های مدیران در زمان‌های مختلف رخ داده است و ارتباط با دولت خاصی ندارد.

وی با اشاره به اینکه ورزنه، اژیه، دیار خوراسگان و مناطق دیگر نیز همین وضعیت را دارد اما آسیب‌های بخش بن‌رود بیشتر است، بیان داشت: اکنون کسانی که روزی یک جریب زمین داشته و در امور خیر شرکت فعال داشته‌اند به دلیل بی استفاده ماندن زمین و ابزارآلات کشاورزی به عنوان تنها سرمایه‌های خود گاه مستاصل برای دریافت یک گونی برنج و یا یک کیلو گوشت هستند.

اشتغال 40 نفر در ورزنه با افتتاح سایت گردشگری واحه

صادق زاده با بیان اینکه یکی از اقدامات خوب در این منطقه افتتاح سایت گردشگری واحه بود، گفت: در فاز اول 40 نفر از مردم بومی منطقه بدون تخصص خاصی در این پروژه مشغول به کار شدند که بسیار تاثیرگذار بوده است.

وی با اشاره به اینکه لازم است میراث‌فرهنگی با توجه به ظرفیت‌های مانند ارگ قورتان، تپه‌های شنی و موارد تاریخی این منطقه جدی‌تر در این عرصه گام بگذارد، تصریح کرد: در طول ماه های گذشته جلساتی با مسئولان مربوطه داشته ایم و قرار شد یا میراث‌فرهنگی سازماندهی مناطق گردشگری شرق را آغاز کند و یا با همکاری شهرداری هزینه‌های این موضوع تامین شود.

این مقام مسئول در پاسخ به این سئوال که گردشگری تا چه میزان می‌تواند در رفع مشکلات این بخش موثر باشد، بیان داشت: گردشگری می تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد اما اصل موضوع احیای زاینده‌رود است که می تواند کشاورزی را بار دیگر رونق داده و با احیای تالاب گاوخونی گردشگری در این منطقه را نیز رونق ببخشد.

لزوم جلوگیری از برداشت‌های بی رویه و غیرقانونی در بالادست زاینده‌رود

امام جمعه ورزنه گفت: لازم است دولت و وزارت نیرو با از برداشت‌های غیرقانونی بالادست جلوگیری و طرح های برداشت آب برای بن و بروجرد محدود شود.

وی ادامه داد: وزیر نیرو نیز لازم است صحبت خود درباره جلوگیری از اضافه برداشت‌ها را به منصه ظهور برساند مگر نه فاتحه رودخانه و تمدن این منطقه خوانده است.

صادق زاده ابراز داشت: اکنون کشاورزان این منطقه منتظر آب مناسب برای کشت پاییزه و پرداخت مرحله دوم حق معیشت هستند.

غرض‌ورزی‌های سیاسی در پشت پرده متهم کردن استان های حوضه زاینده‌رود

وی با اشاره به اینکه مردم مناطق حوضه زاینده‌رود تاکنون هیچ مشکلی با یکدیگر نداشته‌اند، گفت: به عنوان امام جمعه منطقه‌ای که بیشترین آسیب را از خشکسالی دیده است این موضوع را بیان می‌کنم که ما پذیرای یک میلیون نفر از اعضای چهارمحال و بختیاری و خوزستان در اصفهان هستیم.

امام جمعه ورزنه گفت: مردم استان‌های اصفهان، چهارمحال و خوزستان جزو شریف‌ترین مردم هستند و تاکنون نه تنها با یکدیگر مشکلی نداشته اند بلکه حتی برخی با یکدیگر نسبت خویشاوندی نیز دارند.

وی اضافه کرد: افرادی که سعی می کنند با توسل به معضلات آبی منطقه، مردم این استان‌ها را در برابر یکدیگر متهم کنند جزو مردم نیستند و این کارها تنها با غرض‌ورزی‌های سیاسی و با هدف تفرقه‌اندازی انجام می‌شود.

امام جمعه ورزنه بیان داشت: مردم این مناطق همگی معتقد به لزوم ایجاد مدیریت یکپارچه منطقه‌ای و اجرای قوانین شورای عالی آب هستند و بی‌انصافی است میان مردمی که در وقت لزوم برای یکدیگر جان می‌دهند، تفرقه بیندازیم.