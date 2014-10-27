روابط اقتصادی و فرهنگی استانهای ایلام و میسان عراق توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مروارید در نشست مشترک با قائم مقام استاندار میسان و سرمایه گذاران ایرانی و عراقی اظهار داشت: ایلام پل ارتباطی بین استانهای دو کشور برای گسترش مناسبات و مبادلات تجاری، اقتصادی و فرهنگی است.

وی افزود: گسترش روابط تجاری با کشور عراق از محوری ترین برنامه های دولت تدبیر و امید در استان است.

استاندار ایلام با بیان اینکه تدابیر لازم برای افزایش مراودات مرزی بین دو کشور در استان ایلام اندیشیده شده است، ابراز داشت: ساماندهی روابط خارجی استان و برنامه‌ریزی برای دیدار و دعوت از مسئولان و سرمایه‌گذاران خارجی و مقامات عالی رتبه استان‌های همسایه ایران در کشور عراق در دستور کار قرار دارد.

محمد رضا مروارید استفاده از پتانسیل ها و اشتراکات فرهنگی دو طرف برای تسهیل روابط دوجانبه را مهم ارزیابی کرد و گفت: مراودات تجاری ایلام و استان‌های همجوار در عراق با توجه به اشتراکات قومی و زبانی می تواند وضعیت استانهای همجوار را متحول کند.

گسترش مناسبات ایلام و میسان

قائم مقام استاندار میسان نیز در این نشست نسبت به فعال سازی روابط اقتصادی و فرهنگی دو طرف ابراز امیدواری کرد و گفت: استانداری میسان همچون ایلام، اهتمام فراوانی برای توسعه و پیشرفت بخش خصوصیو تبادلات فرهنگی دارد.

کامل حاتم چلوب اضافه کرد: استانداری میسان خواستار گسترش روابط تجاری با استان ایلام است و در تلاشیم اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد، رفع کنیم.

وی گفت: امیدواریم این روابط تنها در زمینه اقتصادی نباشد و در مسایل دیگر از جمله فرهنگی اجتماعی و دانشگاهی روابط مان گسترش پیدا کند چرا که میسان از استان های امن کشور عراق محسوب می شود.

امنیت پایدار مرز مهران یک مولفه اساسی است

مدیرکل گمرکات استان ایلام نیز در این نشست به امنیت پایدار در مرز مهران اشاره و بیان کرد: علاوه بر امنیت 100 درصدی در مرز مهران همبستگی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﻗﻮﻣﻴﺘﻲ بین استان های همجوار از مزیت های این مرز است.

خلیل حیدری افزود: امیدواریم با تصویب منطقه آزاد تجاری از سوی دولت پس از ایجاد منطقه ویژه تجاری، سرمایه گذاران خارجی و داخلی به صورت گسترده در این مرز به فعالیت اقتصادی بپردازند.

وی اظهار کرد: آمادگی کامل برای استقبال از سرمایه گذاران خارجی و داخلی در مرز مهران وجود دارد و از تجار و تولیدکنندگان داخلی و خارجی برای سرمایه گذارای در این مرز دعوت می کنیم.