27 عضو طالبان در افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که در این مدت تعدادی سلاح و مهمات نیروهای طالبان نیز بدست نیروهای پلیس افتاد و 31 عدد بمب جاسازی شده در کنار جاده های افغانستان نیز کشف و خنثی شده است.

وزارت دفاع افغانستان نیز با انتشار بیانیه ای از کشته شدن 8 عضو گروه طالبان و بازداشت 6 تن دیگر از آنان طی شبانه روز گذشته در مناطق مختلف این کشور خبر داد.

بر اساس گزارش وزارت دفاع افغانستان این افراد در منطقه "ارغنجخواه" بدخشان افغانستان در درگیری با نیروهای ارتش کشته و یا بازداشت شدند.