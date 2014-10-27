به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات برترین‌های دو و میدانی نوجوانان و جوانان کشور طی روزهای گذشته در پیست نوساز تارتان شهید حیدریان قم برگزار شد و عصر دوشنبه به کار خود پایان داد. گرچه محمود رشیدیان دبیر فدراسیون دو و میدانی از مصنوعی بودن چمن ورزشگاه شهید حیدریان انتقاد کرد و آن را مغایر با اصول برگزاری مسابقات رسمی بخش میدانی در رشته دو و میدانی دانست.

قهرمانان حاضر در این مسابقات را ۱۴۰ ورزشکار تشکیل می‌دادند که از ۳۱ استان کشور به همراه تیم توابع تهران در این رقابت‌ها شرکت کردند در حالی که بلیت ورودی این مسابقات را با کسب عنوان در مسابقات مناطق مختلف کشور کسب کرده بودند.

عملکرد دو و میدانی کاران قم

ترکیب تیم دو و میدانی قم را در این مسابقات علی سلامتیان در ۱۱۰ متر با مانع، حامد خزایی در پرتاب نیزه، علیرضا عباسی در ۱۰۰ متر، علی کشاورز در پرش سه گام، امیرمحمد دباغ در ۴۰۰ متر و محمدرضا فریدی در ۲۰۰ متر تشکیل دادند.

علی جبار‌پور، مجتبی وفصی، حسین میرزایی و محسن سالاری در پرش با نیزه و رضا ملک‌پور، محمد سبب کار و سجاد وکیل در ۴۰۰ متر با مانوع دیگر دو و میدانی کاران قمی حاضر در این پیکار‌ها بودند.

عناوین نخست ماده پرش با نیزه به نمایندگان قم رسید چنان که علی جبارپور با ۳ متر و ۱۰ سانتی متر، حسین میرزایی با ۳ متر و مجتبی وفصی با ۲ متر و ۸۰ سانتی متر همگی از قم در این ماده روی سکو رفتند.

در ماده ۴۰۰ متر، رضا ملک‌پور از قم با رکورد ۵۲ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه قهرمان شد و در ماده ۱۰۰ متر، علیرضا عباسی از قم با ۱۱ ثانیه و ۹۴ صدم ثانیه نایب قهرمان شد.

در پرش با نیزه محسن سالاری از قم با پرش ۲ متر و ۸۰ سانتی متری به مقام دوم رضایت داد و در ۴۰۰ متر با مانع، سید سجاد وکیل پس از نمایندگان قزوین و کرمانشاه سوم شد.

در بخش ۲۰۰ متر، محمدرضا فریدی دو و میدانی کار شایسته قم با زمان ۲۲ ثانیه و ۴۸ صدم ثانیه به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد.

علی کشاورز در پرش سه گام، حامد خزایی در پرتاب نیزه، امیر محمد دباغ در ۴۰۰ متر، علی سلمانیان در ۱۱۰ متر با مانع موفق به حضور در جمع ۳ ورزشکار بر‌تر مواد تخصصی خود نشدند.

مواد پرتابی و پرشی نوجوانان و پراکندگی مدال‌ها

نفرات بر‌تر مواد پرتابی و پرشی رده سنی نوجوانان مسابقات دو و میدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور مشخص شدند و عناوین نخست به نمایندگان آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اردبیل، زنجان، تهران، گلستان و یزد رسید.

در پرتاب وزنه، امین لطف اللهی از آذربایجان شرقی با حد نصاب ۱۶ متر به مقام نخست رسید و پوریا سرخی از البرز با ۱۴ متر و ۱۵ سانتی متر و امیرمحمد شعبانی از همدان با ۱۳ متر و ۸۸ سانتی متر در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در پرتاب نیزه، معین محمودیان از خراسان رضوی با پرتابی به طول ۵۳ متر و ۷۵ سانتی متر قهرمان شد عباس کلانتری از خوزستان با ۵۲ متر و سعید کلانتری از گیلان با ۴۸ متر و ۲۲ سانتی متر دوم و سوم شدند.

در ماده پرتاب دیسک، عنوان نخست به نماینده اردبیل رسید و محمود منصوری از این استان با پرتاب ۵۳ متر و ۴۶ سانتی متری مدال طلا را از آن خود کرد و سجاد زارع از خراسان رضوی با ۵۲ متر و ۳۸ سانتی متر نایب قهرمان شد ضمن اینکه امیرحسین ابراهیمی با ۴۶ متر و ۱۸ سانتی متر سوم شد.

در مواد پرشی و در بخش پرش طول، صادق مردانی از زنجان با پرشی به طول ۶ متر و ۸۷ سانتی و با اختلاف ۱۱ سانتی متری نسبت به نفر دوم عنوان نخست را کسب کرد و میثم عبدالله‌پور از قزوین دوم شد و عنوان سوم نیز به امین کاووسی از گلستان رسید.

در ماده پرش ارتفاع، مدال طلا به نماینده تهران رسید و آروین زرعکانی از تهران با پرش یک متر و ۹۵ سانتی متر قهرمان شد و عباس عمادی با حد نصاب یک متر و ۹۰ سانتی متر و داوود خوشبخت از خراسان رضوی با یک متر و ۸۵ سانتی متر در رده‌های بعدی ایستادند.

عنوان قهرمانی ماده پرش سه گام نیز به سید هادی مداحی از گلستان رسید که ۱۴ متر و ۳۰ سانتی متر پرید و مجتبی زاهدی از خراسان رضوی با ۱۳ متر و ۲۷ سانتی متر و حسین زینونلی از گلستان با ۱۳ متر و ۱۸ سانتی متر عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.

در پرش با نیزه نیز علی دهقان منشادی از یزد با پرش صحیح به ارتفاع ۳ متر اول شد و محسن سالاری از قم با پرش ۲ متر و ۸۰ سانتی متری دوم شد.

مواد سرعتی و استقامتی نوجوانان، درخشش فریدی

در ماده ۱۰۰ متر، سینا محمدی از کردستان با حد نصاب ۱۱ ثانیه و ۲۷ صدم ثانیه به مقام نخست رسید و سالار صادق‌پور از البرز با ۱۱ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه و امیررضا صدیقی از خراسان رضوی با ۱۱ ثانیه و ۳۷ صدم ثانیه در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در بخش ۲۰۰ متر، محمدرضا فریدی دو و میدانی کار شایسته قم با زمان ۲۲ ثانیه و ۴۸ صدم ثانیه به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد و پس از وی، علی اسماعیلی از تهران با زمان ۲۴ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه و علی اطفی از آذربایجان شرقی با زمان ۲۵ ثانیه و یک صدم ثانیه دوم و سوم شدند.

در ماده ۴۰۰ متر، عنوان نخست به خراسان رضوی رسید و جواد شوربایی از این استان با زمان ۴۹ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه مدال طلا را از آن خود کرد و فرشاد کردلو از زنجان با زمان ۵۰ ثانیه و ۱۴ صدم ثانیه نایب قهرمان شد ضمن اینکه مجتبی غریاویان با زمان ۵۲ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه سوم شد ضمن اینکه امیر محمد باغ از قم در این ماده در جایگاه پنجم قرار گرفت.

در قسمت ۸۰۰ متر، محمد کرمی رباطی از کرمان عنوان نخست را کسب کرد. سید اسماعیل موسوی از خوزستان دوم شد و عنوان سوم نیز به مرتضی یاری از تهران رسید.

در ماده ۱۵۰۰ متر، مدال طلا به نماینده آذربایجان شرقی رسید و عطا اسدی قهرمان شد و محمد باقری از لرستان و علی مرادی از همدان در رده‌های بعدی ایستادند.

عنوان قهرمانی ماده ۵ هزار متر نیز به ایمان طالبی از همدان رسید و رسام امیری‌نژاد از گیلان و امیر زارعیان از قزوین عناوین دوم و سوم را به دست آوردند.

در ماده ۱۱۰ متر با مانع، مهدی نظامی از لرستان با زمان ۱۴ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه قهرمان شد و سجاد حسن بیگی از اصفهان با زمان ۱۵ ثانیه و کامیار گودرزی از لرستان با ۱۵ ثانیه و یک صدم ثانیه در رده‌های بعدی ایستادند و علی سلمانیان نماینده قم در این ماده توفیقی کسب نکرد.

در بخش ۴۰۰ متر با مانع، عنوان نخست کشور به محمدرضا رحمانی از قزوین رسید که با زمان ۵۴ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه به خط پایان رسید و میلاد مظهری از کرمانشاه و سید سجاد وکیل از قم عناوین دوم و سوم این ماده را به دست آوردند.

در ماده ۳ هزار متر با مانع نیز امیر فاضلی نسب از استان مرکزی قهرمان شد و محمد حسین علیجانی از تهران و محمد گودرزی از لرستان دوم و سوم شدند.

مواد پرتابی و پرشی جوانان، حکومت قمی‌ها بر پرش با نیزه

مهم‌ترین اتفاق مواد پرتابی و پرشی جوانان، ادامه درخشش جوانان قم در پرش با نیزه بود و نشان داد قم، به معنای واقعی قطب پرش با نیزه کشور است و پس از محسن ربانی، قم می‌تواند قهرمانان جدیدی را در این ماده به تیم ملی تحویل دهد.

در این ماده علی جبارپور با ۳ متر و ۱۰ سانتی متر، حسین میرزایی با ۳ متر و مجتبی وفصی با ۲ متر و ۸۰ سانتی متر همگی از قم عناوین بر‌تر را کسب کردند.

در پرتاب وزنه، محمد کشاورز از بوشهر با حد نصاب ۱۵ متر و ۴۰ سانتی متر به مقام نخست رسید و محمدرضا سلیمی از اصفهان با ۱۵ متر و ۱۵ سانتی متر و سید عماد عقیلی از گلستان با ۱۵ متر و یک سانتی متر در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

در پرتاب نیزه، دانیال کاووسی از گلستان با پرتابی به طول ۶۱ متر و ۲۳ سانتی متر قهرمان شد و مهدی فتحی گنجی از لرستان با ۴۶ متر و ۹۲ سانتی متر و پوریا سوری از لرستان با ۴۶ متر و ۵۸ سانتی متر دوم و سوم شدند.

در ماده پرتاب دیسک، عنوان نخست به نماینده یزد رسید و محمد امین آخوندزاده از این استان با پرتاب ۴۷ متر و ۱۰ سانتی متری مدال طلا را از آن خود کرد و بهزاد خاکی از اردبیل با ۴۳ متر و ۹۶ سانتی متر نایب قهرمان شد ضمن اینکه سعید همایی با ۴۲ متر و ۶۵ سانتی متر سوم شد.

در مواد پرشی و در بخش پرش طول، پویا خلیلی از البرز با پرشی به طول ۶ متر و ۹۶ سانتی متر و با اختلاف ۶۶ سانتی متری نسبت به نفر دوم عنوان نخست را کسب کرد و مهدی ابراهیمی از همدان دوم شد.

در ماده پرش ارتفاع، مدال طلا به نماینده همدان رسید و همایون طاهری از این استان با پرش ۲ متری قهرمان شد و سیاوش سلیمی از لرستان با حد نصاب یک متر و ۹۵ سانتی متر عنوان نایب قهرمانی کشور را به دست آورد و در پرش سه گام نیز عباس باغی از یزد با حد نصاب ۱۴ متر و ۱۴ سانتی متر در جایگاه نخست ایستاد.

مواد سرعتی و استقامتی جوانان، برادران ایلامی و بی‌رقیبی ملک‌پور

در ماده ۱۰۰ متر، احمد سعادتی از آذربایجان شرقی با کسب رکورد ۱۱ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه مقام قهرمانی را از آن خود کرد و علیرضا عباسی از قم با ۱۱ ثانیه و ۹۴ صدم ثانیه نایب قهرمان شد.

محمدحسین ابارقی از کرمان در ۲۰ متر با زمان ۲۰ ثانیه و ۸۸ صدم ثانیه صاحب عنوان نخست شد و پس از وی، محمد چشمه زار از کرمانشاه با زمان ۲۱ ثانیه و ۶۲ صدم ثانیه و رضا جعفر‌زاده از اردبیل با زمان ۲۳ ثانیه و ۱۶ صدم ثانیه در مکان‌های بعدی قرار گرفتند.

در ماده ۴۰۰ متر، مقام قهرمانی به نماینده آذربایجان شرقی رسید و میلاد رمضانی از این استان با زمان ۴۹ ثانیه و ۹۴ صدم ثانیه صاحب عنوان نخست شد و حسین درویشی از هرمزگان با زمان ۵۱ ثانیه و ۲ صدم ثانیه به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد و دو و میدانی کاری از خوزستان در رده سوم قرار گرفت.

مصطفی حسین‌پور از خراسان رضوی عنوان نخست ماده ۸۰۰ متر را کسب کرد، بابک کرمی از کرمانشاه نایب قهرمان شد و محمد رسولی نیا از فارس حائز عنوان سوم شد.

در ماده ۵ هزار متر، طا‌ها غفاری از کردستان طلایی شد و کاوه توکلی از همدان در رده دوم قرار گرفت ضمن اینکه عنوان قهرمانی ماده ۱۰ هزار متر نیز به خلیل ناصری از ایلام رسید و برادر وی جلیل ناصری و محمد محمدی از تهران عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

در ماده ۱۱۰ متر با مانع، محمد امین برزی از اصفهان با زمان ۱۴ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه به مقام قهرمانی دست پیدا کرد و آرمین سبحانی از کرمانشاه با زمان ۱۵ ثانیه و ۳۷ ثانیه دوم شد.

در ماده ۴۰۰ متر، رضا ملک‌پور از قم بدون رقیب با رکورد ۵۲ ثانیه و ۸۲ صدم ثانیه قهرمان شد و در ۲۰۰۰ متر با مانع، امیر فاضلی نسب از استان مرکزی، محمدحسین علیجانی از تهران و محمد گودرزی از لرستان در رده‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

نیازهای تجهیزاتی استان‌ها به وزرات ورزش اعلام شده است

دبیر فدراسیون دو و میدانی کشورمان در حاشیه برگزاری این مسابقات با بیان اینکه نیازهای تجهیزاتی استان‌ها به وزرات ورزش اعلام شده است گفت: میزبانی قم از مسابقات دو و میدانی برتری‌های کشور رضایت بخش بود.

حسین رشیدیان درباره برگزاری مسابقات دو و میدانی برترین‌های جوانان و نوجوانان کشور در قم اظهار داشت: قم یکی از استان‌های فعال در دو و میدانی است و با توجه به کیفیت بالای پیست دو و میدانی شهید حیدریان قم، علاوه بر برگزاری این مسابقات در قم، می‌توانیم اردوی تیم‌های ملی را در قم برگزار کنیم.

دبیر فدراسیون دو و میدانی کشورمان افزود: در مقایسه با دیگر استان‌ها، قم یکی از معدود مکان‌هایی است که از چنین پیست استاندارد و باکیفیتی بهره می‌برد گرچه هنوز با استاندارد‌ها فاصله داریم و باید تجهیزات مناسبی در این پیست‌ها به کار گرفته شود.

رشیدیان بیان کرد: بخشی از تجهیزات ورزشی باید از کشورهای خارجی وارد شود و در چند سال گذشته نیز با مشکل واردات این تجهیزات مواجه بوده‌ایم البته برخی تجهیزات مثل تشک‌ها در داخل تولید می‌شود و در این زمینه با محدودیت مواجه نیستیم.

وی عنوان کرد: نیازهای ملی دو و میدانی در بخش استان‌ها را به وزارت ورزش و جوانان اعلام کرده‌ایم و مطالعات لازم در مورد آن‌ها انجام شده و امیداریم زمینه ورود این تجهیزات به کشور فراهم شود.