به گزارش خبرنگار مهر، مجید پیراسته ظهر دوشنبه در نشست خبری رئیس حوزه شهردار مشهد و شهرداران مناطق اظهار كرد: امروز مناقصات شهرداری در روزنامه های محلی منتشر می شود و محور فعالیت های شهرداری شفاف سازی است.

رئیس حوزه شهردار مشهد تشكیل شورای برنامه ریزی و توسعه را در دوره جدید مدیریت شهری از ضرورت ها و موفقیت های شهرداری دانست.

پیراسته عنوان كرد: این تفكر كه درآمد شهرداری تنها می تواند از طریق درآمدهای وابسته به ساخت و ساز باشد نیز در این دوره تغییر كرد.

وی گفت: از اقدامات دیگر رفع معضلات در مناطق كم برخوردار، پرداختن به معضل ترافیك، پاركینگ و ایجاد تغییر و تحولات در همه حوزه ها بوده است.

رئیس حوزه شهردار مشهد بیان كرد: تلاش دیگر شهرداری مشهد در یك سال گذشته تعیین تكلیف پروژه های بر زمین مانده بود كه برخی از آنها 17 تا 20 سال بلاتكلیف بودند.

به گفته رئیس حوزه شهردار مشهد توسعه خطوط قطار شهری نيز از بارهای سنگین بر زمین مانده در شهرداری بود و عملكرد شهرداری در خط 2 قطار شهری قابل توجه است.

وی همچنین اختصاص زمین برای باغ موزه دفاع مقدس پس از 17 سال و اجرای راستگرد پل نوغان بعد از هشت سال را از دیگر نقاط قوت شهرداری در یك ساله گذشته ذكر كرد.

پیراسته در ادامه از تعاملات مثبت ملی برای حل مشكلات حاشیه شهر مشهد به عنوان راهكاری موفق در این عرصه یاد كرد و گفت: نتایج مثبتی از ارتباطات با مسئولان ملی برای حل مشكلات حاشیه مشهد به دست آمد.

وی همچنین به آلودگی هوای شهر مشهد اشاره و عنوان كرد: آلودگی هوا در كلانشهر مشهد از دغدغه های اصلی شهرداری است و در این راستا تلاش بر این است تا سرانه فضای سبز را افزایش دهیم.

رئیس حوزه شهردار مشهد دغدغه شهرداری را در مناطق كم برخوردار مشهد علاوه بر عمران شهری، مباحث فرهنگی دانست و گفت: تا كنون یك و نیم میلیارد تومان برای ارتقا فرهنگ شهروندی هزینه شده است.