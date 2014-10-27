ترويج مسائل اجتماعی و اعتقادی نياز روز جامعه است/ اعزام 60 مبلغ دینی به مناطق مختلف کردستان

حجت الاسلام مهدی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هجمه های فرهنگی یکی از توطئه های دشمنانه اسلام برای ضربه زدن به ارزش های اسلامی است و از این رو باید با تکیه به مسائل اعتقادی و بصیرتی با این هجمه مقابله کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که ضربه زدن به اسلام و آرمان های انقلاب یکی از اهداف شوم غربی ها است، افزود: گسترش اسلام ناب محمدی در سراسر جهان نشانه حقانیت اسلام و هدف امام است و از این رو دشمن به دنبال نابودی این راه است.

معاون امور فرهنگی واجتماعی اوقاف وامور خیریه کردستان در ادامه سخنان هود به برنامه های عاشورایی این سازمان اشاره کرد و یادآور شد: سوگواره بصیرت عاشورایی در شش بقعه "امازاده اسماعیل" و "عبدالله" و "محمد شهر پیر تاج" بیجار، بقعه "امامزاده جلال الدین" و بقعه "امامزادگان سارا و هاجر و ابوطالب" در شهرستان قروه با حضور مردم عزادار برگزار می شود.

حجت الاسلام مرادی بیان کرد: همچنین در شهرستان سنندج در بقعه امامزاده "هاجر خاتون" (س) با حضوراقشار مختلف مردم ایام سوگواری امام حسین (ع) برنامه های عاشورایی برگزار می شود.

وی ادامه داد: همچنین خیمه های معرفت در این ماه محرم در امامزاده پیر تاج شهرستان بیجار و در امامزاده سید جلال الدین وبقعه امامزادگان سارا و هاجر برپا می شود.

معاون امور فرهنگی واجتماعی اوقاف وامور خیریه کردستان گفت: بازدید از بقاع شاخص متبرکه سراسر استان کردستان، استفاده از تمام ظرفیت‌ هیئت ‌های مذهبی، دعوت از سخنرانان و قاریان مطرح کشوری و استانی از ویژه ‌برنامه ‌های مختلف این ماه محرم است.

حجت الاسلام مرادی اظهار داشت: در ماه محرم ۶۰ مبلغ دینی به مناطق مختلف استان کردستان اعزام می شوند.

وی افزود: همچنین در این ایام محرم ۲۰ مبلغ دینی از استان قم به بقاع متبرکه شهرستان قروه و ۴۰ روحانی به شهرستان بیجار اعزام شدند که در این ایام مفاهیم دینی، مذهبی و اعتقادی را در بین آحاد جامعه به ویژه جوانان ترویج دهند.

معاون امور فرهنگی واجتماعی اوقاف وامور خیریه کردستان بیان کرد: در شهرستان های دیگر استان از خود ماموستایان بومی هر منطقه برای تبلغ و ترویج فرهنگ محرم استفاده می شود.