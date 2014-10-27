به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم بیات در این خصوص گفت: بیش از 9 هزار و 600 مورد آزمون بر روی نازل های سوخت در جایگاه های تهران، در 6 ماه نخست سال جاری انجام شده است.

مسلم بیات در تشریح این خبر گفت: براساس ماده 17 از ضوابط اجرایی و مقررات اوزان، مقیاس ها و وسایل سنجش، بند 7 ماده 20 روش اجرایی و قوانین و مقررات استاندارد شماره 11886، آزمون دوره ای نازل های عرضه فراورده های نفتی در سطح استان تهران، با تلاش پیگیر کارشناسان اداره اندازه شناسی، اوزان مقیاس های این اداره کل و با همکاری شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی استان، انجام و صحت عملکرد 9 هزار و 647 نازل عرضه بنزین و گازوییل در جایگاه های عرضه سوخت استان آزمون شد.

وی با اشاره بر اینکه هر نازل در سال گذشته، حداقل چهار مرتبه مورد آزمون قرار گرفته است، ادامه داد: از تعداد نازل های آزمون شده تنها 93 نازل، کمتر از یک درصد کل نازل ها، در نتایج آزمون مردود شدند که در این مدت معین، مشخص و از دسترس خارج شد تا اصلاحات لازم بر آنها اعمال شود.

این مقام مسئول با اشاره بر تایید نتیجه 9 هزار و 554 بازرسی و آزمون نازل سوخت، افزود: اگر مقدار تحویلی یک نازل به مقدار قابل توجهی با استاندارد اختلاف داشته باشد، در حضور نماینده استاندارد توسط نماینده شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفت استان پلمپ می شود و پس از تنظیم، مجددا نازل عرضه سوخت مایع مورد آزمون و بازرسی قرار می گیرد و در صورت برطرف شدن مشکل فک پلمپ می شود.