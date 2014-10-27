90میلیارد ریال تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش خرید بذر در كردستان پرداخت شد

اسعد فهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حمايت بانك كشاورزي از كشاورزان استان كردستان گفت: شعب بانک کشاورزی استان کردستان در شش ماهه اول سال جاری مبلغ 90 میلیارد و 620 میلیون ریال تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش خرید بذور گواهی شده پرداخت کرد.

وی عنوان کرد: این میزان اعتبار ذکر شده در قالب هفت فقره تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.

وی اظهارداشت: بانک کشاورزی کردستان 19 میلیارد و 320 میلیون ریال تسهیلات قرص الحسنه ازدواج را در نیمه نخست امسال در قالب 644 فقره تسهیلات به زوجین استان پرداخت کرده است.

مدیرشعب بانک کشاورزی کردستان با اشاره به اینکه سقف تسهیلات پرداختی برای هریک از زوجین 30 میلیون ریال است، بیان کرد: بانک کشاورزی استان این تسهیلات را برای کمک به تسهیل ازدواج جوانان و تامین بخشی از هزینه های آنان در تشکیل بنیان خانواده پرداخت می کند.

فهیمی ادامه داد: در شش ماهه اول سال جاری مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون ریال تسهیلات برای احداث، مرمت و بازسازی استخرهای پرورش آبزیان پرداخت کرد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار مذکور در قالب 34 فقره تسهیلات پرداخت شد، افزود: طرح های مذکور با هدف حمایت از تولیدات گوشت سفید و ایجاد اشتغال با همکاری معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا می شود.

وی از پرداخت 90 میلیارد و 620 میلیون ریال تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش خرید بذر گواهی شده خبر داد و عنوان کرد: بانک کشاورزی استان همچنین بیش از 5 میلیارد ریال تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش طرح های دام و طیور در نیمه نخست امسال پراخت کرده است.

مدیرشعب بانک کشاورزی کردستان افزود: این اعتبار در قالب 14 فقره تسهیلات سرمایه در گردش با بازپرداخت حداکثر دوساله پرداخت شده است.

فهیمی بیان کرد: طرح های مذکور با هدف حمایت از تولیدات گوشت سفید و تخم مرغ و سایر فراورده های مرتبط و ایجاد اشتغال با همکاری معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا می شود.