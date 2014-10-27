به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حوری كه سال گذشته نمایش «اگر سپیده سر زد» را به كارگردانی سید جواد روشن در حوزه هنری به صحنه برده بود، اكنون داستان شیخ صنعان را دست مایه‌ نگارش نمایشنامه‌ای به عنوان «ترسا» قرار داده كه نیمه‌ زمستان امسال در شهر‌های منچستر و نیوكاسل انگستان با كارگردانی علی امینی‌پور روی صحنه خواهد رفت.

وی در این زمینه گفت: نمایشنامه‌ «ترسا» سومین اثر من است كه از داستان شیخ صنعان اثر عطار نیشابوری برداشته شده. پیش از این دو نمایشنامه‌ «حدیث مكرر» و «احوال شیخ ما» را نوشته بودم كه هر دو روی صحنه رفت و اكنون نمایش «ترسا» را با رویكردی جدید به رشته‌ تحریر درآورده‌ام كه به صورت دوزبانه با كارگردانی علی امینی‌پور اجرا خواهد شد.

این نویسنده ادامه داد: در این نمایش، راوی نقش ناظر كل را ایفا كرده و به عنوان داننده كل، گاه تلاش می‌كند كه قهرمانان نمایش از دام سرنوشت محتوم خویش بیرون آمده و راه دیگری را انتخاب كنند. او همراه با روایت موقعیت‌ها و سیر قصه هر از گاهی به عنوان كاراكتری موثر وارد ساختار نمایش شده و به ایفای نقش می‌پردازد.

حوری اضافه كرد: «ترسا» سه كاراكتر اصلی دارد كه گروهی بیست نفره از بازیگران حركات فرم ایشان را همراهی خواهند كرد. این نمایش از بهمن‌ماه یعنی نیمه‌ دوم فوریه در سالن رویال اكسچنج منچستر روی صحنه خواهد رفت و پس از آن در شهر نیوكاسل و سپس در كشور هلند، اجراهای دیگری خواهد داشت.

این نمایشنامه نویس در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر ارتباط بین فرهنگ‌ها تاكید كرد و گفت: در جشنواره‌های بین‌المللی، گاهی نمایش‌های خوبی دیده می‌شوند اما نباید سفر گروه‌های خارجی را فقط محدود به اجرا در جشنواره‌ها دانست. خوشبختانه به تازگی بخش خصوصی در اعزام گروه‌های ایرانی به خارج از كشور مبادرت كرده است كه امیدوارم بخش دولتی هم بتواند در این زمینه قدم‌های موثری بردارد.

حوری در پایان گفت: بخش دولتی به خاطر گرفتاری‌های مالی نتوانسته در اعزام و میزبانی از گروه‌های بین‌المللی موفقیت داشته باشد و در افق پیش رو نیز گویا نمی‌توانیم امید چندانی داشته باشیم اما نباید این موضوع مهم را به فراموشی سپرد. اعزام گروه‌های نمایشی بر مبنای نمایشنامه‌های ایرانی در معرفی فرهنگ و هنر كشور به كشور‌های غربی می‌تواند نقش موثر و تاثیرگذاری داشته باشد.

هادی حوری از جمله نمایشنامه‌نویسانی است كه سال‌های متمادی با مركز هنرهای نمایشی حوزه هنری همكاری‌‌های متعددی داشته است.