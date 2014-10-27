درگیری اهالی دو روستا در سراب نیلوفر 10 مجروح به جای گذاشت/ انتقال مصدومین با اورژانس هوایی

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جریان درگیری اهالی دو روستا در منطقه سراب نیلوفر کرمانشاه 10 نفر مجروح شدند.

وی افزود: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه پس از اطلاع، به منطقه اعزام شدند که به دلیل زیاد بودن تعداد مجروحان این حادثه، درخواست اورژانس هوایی داده شد.

آزادی گفت:با حضور اورژانس هوایی در منطقه 6 تن از مصدومان درگیری با اورژانس به بیمارستان طالقانی کرمانشاه اعزام شدند.

وی یادآور شد: 4 مصدوم دیگر نیز با استفاده از آمبولانس به بیمارستان امام رضا (ع) در شهر کرمانشاه انتقال یافتند.