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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۰۱

آزادی در گفتگو با مهر:

درگیری اهالی دو روستا در سراب نیلوفر 10 مجروح به جای گذاشت/ انتقال مصدومین با اورژانس هوایی

درگیری اهالی دو روستا در سراب نیلوفر 10 مجروح به جای گذاشت/ انتقال مصدومین با اورژانس هوایی

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه گفت: به دنبال درگیری اهالی دو روستا در سراب نیلوفر 10 تن مجروح شدند که 6 تن از آنها با اورژانس هوایی به بیمارستان انتقال یافتند.

اکبر آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جریان درگیری اهالی دو روستا در منطقه سراب نیلوفر کرمانشاه 10 نفر مجروح شدند.

وی افزود: مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان کرمانشاه پس از اطلاع، به منطقه اعزام شدند که به دلیل زیاد بودن تعداد مجروحان این حادثه، درخواست اورژانس هوایی داده شد.

آزادی گفت:با حضور اورژانس هوایی در منطقه 6 تن از مصدومان درگیری با اورژانس به بیمارستان طالقانی کرمانشاه اعزام شدند.

وی یادآور شد: 4 مصدوم دیگر نیز با استفاده از آمبولانس به بیمارستان امام رضا (ع) در شهر کرمانشاه انتقال یافتند.

 

 

کد مطلب 2410805

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