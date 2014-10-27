تقارن 13 آبان و دهم محرم فرصت مناسبی برای تبیین آرمان های مشترك عاشورا و انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین تقي زاده روز دوشنبه در جلسه هماهنگي و برنامه ريزي مراسم يوم الله ۱۳ آبان گفت: تقارن این روز بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی با عاشوراي حسيني (ع) فرصت مغتنمی برای ‌تأكيد و تبیین اهداف و آرمان هاي مشترك هر دو نهضت عاشوراي امام حسين(ع) و انقلاب اسلامي حضرت امام خميني(ره) است.

وی با بیان اینکه باید از این تقارن برای بیان و انتقال اهداف ۱۳آبان بهره گیریم، تصریح کرد: وقایعی مانند یوم الله ۱۳ آبان در حقيقت نشأت گرفته از عاشوراي حسيني(ع) هستند چرا که هدف هر دو نهضت "نه" گفتن به ظلم و طاغوت و استكبار است و امام حسين(ع) با نفي ظلم و طاغوت دست به قيام زد و حضرت امام خميني(ره) نیز به تأسي از جد بزرگوار خود، براي مبارزه با استكبار و يزيديان زمان به پا خاست.

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان با اشاره به وجود رهبراني الهي به عنوان یکی دیگر از اشتراکات این دو نهضت اظهار داشت: هر دو رهبر این نهضت ها که يكي امام معصوم و ديگري فرزند معصوم هستند، براي دفاع از شريعت پيامبر گرامي و احياي ارزش هاي ديني و امر به معروف و نهي از منكر قيام كردند.

حجت الاسلام تقي زاده با اشاره به وقوع سه حادثه مهم انقلاب اسلامی در روز ۱۳ آبان گفت: تبعيد حضرت امام خميني(ره) در سال۱۳۴۲ به خاطر افشاي قانون ننگين كاپيتولاسيون و دفاع از استقلال كشور و ارزش هاي ديني، كشتار دانش آموزان در سال ۱۳۵۶ به دليل دفاع و حمايت آنان از نهضت اسلامي و نيز تسخير لانه جاسوسي شيطان بزرگ آمريكا در سال ۱۳۵۸ همگی متاثر از فرهنگ عاشورا و براي دفاع از انقلاب اسلامي و نفي استكبار بوده اند.

وی در ادامه خاطر نشان شد: دخالت مستقيم و دست اندازي استكبار جهاني و شيطان بزرگ آمريكا در سرنوشت ملت ايران دلیل اصلی وقوع هر سه حادثه ۱۳آبان بود و همانطور كه در عاشوراي سال۶۱ يزيديان امام حسين(ع) و يارانش را به خاک و خون کشیدند، يزيديان زمان و ظالمان جبهه استكبار نیز در جريان سه حادثه ۱۳آبان مستقيماً دست داشتند.

رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان در پایان گفت: امسال مراسم روز ملي مبارزه با استكبار جهاني قبل از ظهر روز سه شنبه ۱۳آبان در شهر تبريز و همزمان با تجمع عزاداران حسيني برگزار و به اقامه نماز ظهر عاشورا ختم می شود تا شاید ذره ای از‌ دين خود را به شهداي مظلوم كربلا، انقلاب اسلامي و ولايت فقيه ادا كنيم.