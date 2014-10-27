40 درصد هنرمندان استان قزوین عضو بسیج هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیری مقدم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در مجتمع شهید آوینی برگزارشد، با اشاره به دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) که فرمودند "هنر صیقل دهنده اسلام ناب محمدی(ص) و ائمه هدی است" اظهارداشت: با توجه به دیدگاه بزرگان اسلام بسیج سازمان هنرمندان در راستای بستر سازی تبیین نظری و هنری این رهمود در حال فعالیت است.

وی افزود: سازمان بسیج هنرمندان در تمام مناطق استان و شهرستان‌ها دفاتر و کانون‌های بسیج هنرمندان را راه اندازی کرده و افراد مستعد در این مراکز در حال فعالیت هستند.

مسئول بسیج هنرمندان تصریح کرد: در حال حاضر 40 درصد جامعه هنری در سطح کانون‌ها در قالب بسیج هنرمندان ساماندهی شده اند و 11 انجمن ادبی هنری نیز فعال شده و 90 درصد جامعه هنرمندان هم در سامانه پیامکی سازماندهی شده‌اند که با سازمان هم ارتباط خوبی دارند.

امیری مقدم با اشاره به کارهای انجام شده توسط سازمان بسیج هنرمندان در سال جاری بیان کرد: در نیمه اول سال جاری هشت جشنواره تئاتر استانی برگزار و 36 اثر توسط هنرمندان به دبیرخانه سازمان ارسال شده است.

این مسئول یادآورشد: در بین آثار ارسالی هنرمندان چهار اثر به جشنواره منطقه‌ای راه یافته است که در بخش بازیگری، امید خوبان و در بخش نمایش نامه، عبدالله کدخدایی هر دو شرکت کننده مقام سوم را کسب کردند.

وی اجرای یازدهمین جشنواره داستانی بسیج را از دیگر فعالیت‌های سازمان بسیج هنرمندان دانست و گفت: یازدهمین جشنواره داستانی بسیج در رده سنی جوانان از 12 تا 18 سال و بزرگسالان 30سال به بالا برگزار شد که در نهایت با رقابت‌های سالم آثار شرکت کنندگان توسط داوران بررسی و به شش اثر برتر جوایزی اهداء شد.

امیری مقدم با تاکید بر جشنواره دفاع مقدس عنوان کرد: در جشنواره دفاع مقدس یکی از هنرمندان بسیجی عضو انجمن داستان نویسی سازمان بسیج هنرمندان، توانست مقام سوم کشوری را کسب کند.

این مسئول با بیان اینکه در روز‌های آینده جشنواره هنر‌های تجسمی در سطح استان برگزار می‌شود تصریح کرد: جشنواره هنر‌های تجسمی با موضوعات حقیقت و زیبایی در ساخت هنر، استقلال فرهنگی، سبک زندگی ایرانی اسلامی، جهاد، استکبار ستیزی در روزهای آینده برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری جشنواره اظهارداشت: جشنواره هنرهای تجسمی با هدف تببین و ترسیم مفاهیم عالی دینی به وسیله اندیشه هنرمندان و هم اندیشی با انگیزه تجارب هنرمندان برگزار می‌شود.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان استان گفت: شرکت در جشنواره هنر‌های تجسمی برای عموم هنرمندان آزاد است و علاقمندان تا 20 آذرماه فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه سازمان ارسال کنند.

این مسئول با اشاره به مسابقات شباب هم بیان کرد: مسابقات شباب به عنوان طرحی از سوی بسیج مستضعفین اجرا شده که در بخش عکس و فیلم موبایلی به صورت سراسری در سطح کشور برگزار می‌شود.

وی افزود: طرح شباب به صورت اینترانتی در سطح کشور راه اندازی شده و با بخش‌های مختلف سازمانی و غیر سازمانی می تواند ارتباط بسیار خوب رده‏ های مختلف بسیج را با یکدیگر به صورت مستقیم برقرار کند.

امیر مقدم خاطرنشان کرد: مسابقات وبلاگ نویسی شباب در راستای بهره برداری موثر و کارآمد از شبکه اطلاع رسانی بسیج (شباب) و استعدادیابی بسیجیان برگزار می‌شود.

این مسئول گفت: این مسابقه در موضوعات سبک زندگی بسیجی، بسیج و اقتصاد مقاومتی، بسیج در راه بیت المقدس، بسیج و فرهنگ عاشورا، بسیج و فضای مجازی، بسیج و خدمات رسانی و بسیج و مرزهای دانش برگزار می شود.

مسئول بسیج هنرمندان یادآورشد: این مسابقات ویژه بسیجیان سراسر کشور است و علاقمندان می توانند تا ششم آذرماه برای شرکت در این رقابت ثبت نام کنند.