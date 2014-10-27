تلاش شبانه روزی برای دستگیری عاملان اسید پاشی / حمایت از آمران به معروف وظیفه شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه دومین روز همایش ملی امر به معروف و نهی از منکر در جمع خبرنگاران در مورد اینکه برخی رسانهها موضوع اسیدپاشی را به گروههای خاصی پیوند زدهاند و با توجه به اینکه مسئولان گفتهاند که این امر (اسیدپاشی اصفهان) مربوط به گروه خاصی نیست باز هم اخباری منتشر کردهاند آیا در این زمینه برخورد خاصی با متخلفان خواهد داشت، گفت: اسیدپاشی مربوط به امر به معروف و نهی از منکر نیست. اسیدپاشی اصفهان یک جنایت غیرقابل گذشت و غیراغماض است که باید با منکر برخورد شود. همانطور که رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است باید با این امر برخورد جدی صورت گیرد.
وی افزود: نباید انگشت اتهام را به گروه و شخص خاصی ببریم چرا که اگر رسانهای این امر را گسترش داده تشویش اذهان عمومی کرده و خود یک اتهام است و نمیتوان در خصوص آن اغماض کرد. بنابراین تأکید بر این است که اطلاعرسانی دقیق از سوی رسانهها انجام شود و چنین مواردی رعایت شود.
دادستان کل کشور گفت: دادستان اصفهان و نیروهای قضایی اصفهان و محسنیاژهای، شبانه روز در حال پیگیری این حادثه هستند تا عاملان این جنایات دستگیر و به مجازات خود برسند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه قوه قضاییه در مورد طرح حمایت از امر به معروف و نهی از منکر ایراداتی را مطرح کرده است و بیان کرده که قوه قضاییه در این طرح کمتر دیده شده است، افزود: جایگاهی را قانون اساسی برای قوه قضاییه تعیین کرده که نباید به این جایگاه خدشه وارد شود؛ طبیعتا این طرح باید در مجلس مورد کارشناسی دقیق قرار بگیرد تا اشکالاتی که بعضا مطرح میشود، حل شود. باید بگویم ما نیز از طریق معاونت حقوقی قوه قضاییه نظرات این قوه را به مجلس منعکس میکنیم که به طور حتم نمایندگان درصدد این هستند که چارچوبهای مصوب و اصولی که اختیاراتی برای قوه قضاییه و سایر دستگاهها تعیین کرده با این قانون مخدوش نشود.
وی در ادامه تاکید کرد: بدون تردید نظام مقدس ما نظامی است مبتنی بر توحید که سنگ زیربنای نظام توحید است و روابط اجتماعی آن براساس عدالت است؛ اگر بخواهیم شاخصی برای عدالت در جامعه تعیین کنیم باید بگویم که ابتدا باید مشخص شود که قانون چه ملاکی دارد تا به عدالت نزدیک شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه برای اجرای قانون در جامعه ضمانتهایی وجود دارد. از جمله اینکه موضوع که افراد، اشخاص و آحاد در جامعه باید هر شخصی خود را در جامعه موظف بداند که قانونمند حرکت کند در حقیقت مسئولیت هر شخصی در جامه این است که تخلف نکرده و گناه نکند. از بازرس گرفته تا مدیر تا یک قشر ساده جامعه.
وی با اشاره به اینکه در میان نوع کنترلها، خودکنترلی کارآمدترین کنترل است، اظهار داشت: گسترش اخلاق اسلامی با کاهش جرم ارتباط مستقیم دارد یعنی هر جا باور دینی گسترش یابد به همان میزان جرم کاهش خواهد یافت. که اینجا مبلغان و رسانهها نقش بسزایی دارند. چرا که میتوانند در کاهش ناهنجاریها موثر باشند.
وی عنوان کرد: ضمانت قانون در جامعه دینی احساس مسئولیت همگانی یا اصل نظارت ملی است که همه موظفند بدانند ترک معروفها و انجام منکرها باید صورت گرفته و بر آن حساس باشند؛ مومن در کنار ایمانش باید حساسیت داشته باشد. مومنی که با ترک معروفها مواجه شود باید حساس بوده و عکسالعمل از خود نشان دهد.
دادستان کل کشور بیان کرد: برخی اوقات دشمنان در نظام اسلامی به دنبال حساسیتسنجی هستند و تلاش میکنند با فرهنگسازی بحث حساسیتزدایی را در جامعه دینی به وجود بیاورند و قانونشکنی را رواج دهند لذا باید با صدای بلند باید بگویم که امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین ضمانتهای اجرای قانون است. جامعه قانونمدار است که احساس مسئولیت نسبت به قانون وجود داشته باشد.
وی افزود: تفاوت بین امر و نهی وجود دارد یا به تعبیر دیگری امر خصوصیاتش این است که آمر مقام برتر بوده و این جایگاه برای شخص آمر نیست بلکه آمر اصلی خداوند است.
وی افزود: امر به معرف اصل اساسی در کشور است و امر به معروف سنگ بنای محکم نظام و ارتباط اجتماعی و معروفها باید در جامعه گسترش یابد؛ امر به معروف و نهی از منکر به شکل سازمان یافته باید در دستگاههای نظارتی در جامعه وجود داشته باشند یعنی آن دستگاههای ناظر باید در مقابل کجیهای در خصوص قانون اقدام کنند که از جمله آن میتواند به سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری اشاره کرد.
دادستان کل کشور بیان کرد برخورد عبرتآمیز متخلفان از قانون خود ضمانت اجرای قانون است چرا که معروف باید گستردگی برای بایدها داشته باشد و منکر گستردگی برای تمام پلیشتیها در جامعته داشده باشد.
وی گفت:جامعهای که در مقابل معروف حساسیت نداشته باشد مرده است و برعکس. در این میان یک فضای رسانهای در دنیا وجود دارد که زیر نظر نظام سلطه اداره میشود به طور مثال سینماهای هالیوود براساس حساسیتزدایی در جوامع فیلم میسازند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: باید در مقابل فرهنگی که نظام سلطه را القاء میکند فرهنگ امید را رواج دهیم؛ امر به معروف در فرهنگ دینی است و یک فریضه الهی محسوب میشود بنابر این حمایت از آمریان به معروف وظیفه شرعی است همچنان که از پلیس و قاضی حمایت میشود باید از آمران به معروف هم حمایت شود.