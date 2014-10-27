پیام تسلیت معاون هنری و مدیر مرکز موسیقی برای درگذشت ساسان سپنتا

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در پیامی درگذشت ساسان سپنتا، استاد دانشگاه و پژوهشگر موسیقی و ادبیات را تسلیت گفت.
در پیام علی مرادخانی آمده است: بالندگی هنر ایران، همان اندازه که مرهون آثار هنرمندان است، مدیون استادان و پژوهشگرانی است که زندگی خود را یکسره وقف بررسی عالمانه و نشر متعهدانه هنر و دانش هنری میکنند. مرحوم دکتر ساسان سپنتا، که خود هنرمند بود و هنرمندزاده، عمر گرانبهایش را صرف کاوش در فرهنگ و هنر ایران و زبان فارسی کرد و آثاری برجا گذاشت و شاگردانی تربیت کرد که نام و یادش را جاودان میکنند. درگذشت آن استاد بزرگوار را به خانواده محترمش و جامعه فرهنگی و دانشگاهی ایران تسلیت میگویم و برای بازماندگان و دوستدارانش آرزوی صبر و شکیبایی دارم.»
همچنین پیروز ارجمند مدیر مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درگذشت دکتر ساسان سپنتا، استاد دانشگاه و پژوهشگر موسیقی و ادبیات را تسلیت گفت.
در پیام پیروز ارجمند آمده است: شناخت هنر والا و حفظ ارزشهای آن بی تردید نیازمند محققان و اندیشمندانی است که عمر گرانمایه خویش را صرف پژوهش شناخت و شناساندن هنر به نسلهای پس از خود میکنند. به یقین نام و یاد پژوهشگران و اندیشمندان تا آن زمان که علم برجاست، بر زبان ها جاریست. فقدان دکتر سپنتا را به جامعه موسیقی تسلیت میگویم و برای این معلم والا مقام طلب رحمت و مغفرت الهی را دارم.
ساسان سپنتا، پژوهشگر، مؤلف و استاد دانشگاه بود. از او دهها مقاله تخصصی در رشتههای ادبیات، زبانشناسی و موسیقی در نشریات متعدد و همچنین کتابهای «تاریخ تحول ضبط موسیقی در ایران»، «چشمانداز موسیقی ایران» و «آواشناسی فیزیکی زبان فارسی» چاپ و منتشر شده و همچنین جلد سوم کتاب «سرگذشت موسیقی ایران» با تصحیح او چاپ شده است.
ساسان سپنتا از شاگردان علینقی وزیری، روحالله خالقی، ابوالحسن صبا، آرمیک گورگین و محمود تاج بود.
سپنتا در سال ۱۳۳۸ آثار صوتی نفیس استادان موسیقی عصر ناصرالدین شاه را که بر استوانههای مومی دستگاه فنوگراف ضبط شده بود و مدتی بیش از شصت سال به علت عدم راه کارهای فنی متروک و بلااستفاده مانده بود کشف و با ساختن و ابداع ادوات دست ساز و تمهیدات فنی بازیابی صوتی کرد و تحلیل و توصیف سبک و ویژگیهای هنری آثار بازیابی شده را در برنامههای رادیو تلویزیونی، تلویزیون ملی ایران در سالهای دهه ۱۳۵۰ عرضه کرد.
ساسان سپنتا که متولد سال 1313 بود، شنبه شب 3 آبان ماه در منزلش درگذشت.