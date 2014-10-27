آیت الله شاهرودی گزینه احتمالی ریاست خبرگان/ عدم تمایل آیت الله هاشمی به ریاست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد خاتمی عضو هیات رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در گفت‌وگو با شبکه خبری العالم، با اشاره به جایگاه علمی و سیاسی و خدمات آیت الله مهدوی کنی، در مورد انتخاب جانشین وی گفت: آئین نامه مجلس خبرگان رهبری آئین نامه روشنی است. مجلس خبرنگان نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم دارد و هنگامی كه آیت الله مهدوی كنی بستری بودند، جلسه مجلس خبرنگاران با ریاست نایب رئیس اول برگزار شد و همچنان نایب رئیس اول تا انتخاب جانشین، مجلس خبرگان را اداره خواهد كرد.

وی افزود: طبق آئین نامه، در اولین اجلاس مجلس خبرگان پس از فوت یكی از اعضای هیئت رئیسه، جانشین وی انتخاب خواهد شد. ان شاء الله در اجلاس اسفند امسال رئیس مجلس خبرگان انتخاب خواهد شد و این در حالی است كه مجلس خبرگان هر دو سال یك بار اجلاسی را برای انتخاب رئیس جدید خود برگزار می‌كند و اگر آیت الله مهدوی كنی هم رحلت نمی كردند، اجلاس انتخاب رئیس جدید برگزار می‌شد.

امام جمعه موقت تهران افزود: در اجلاس انتخاب رئیس مجلس خبرگان، نامزدها مطرح می‌شوند و اعضای مجلس یكی از آنها را به عنوان رئیس انتخاب می كنند.

در خبرگان کسی به دنبال ریاست نیست

امام جمعه موقت تهران درباره نحوه نامزد شدن برای ریاست خبرگان گفت: شیوه كاندیدا شدن در مجلس خبرگان به این نحو است كه اعضای مجلس یك نفر را به عنوان نامزد انتخاب می‌كنند و آن فرد این امر را یا قبول می كند یا نمی كند. شیوه دیگر این است كه یكی از اعضای مجلس می‌تواند خود را به عنوان كاندیدا معرفی كند.

آیت الله خاتمی ادامه داد: مجلس خبرگان یك ویژگی دارد و آن این است كه كسی دنبال ریاست نیست و من در این 16 سالی كه عضو مجلس خبرگان هستم، ندیدم كه كسی خود را به عنوان كاندید معرفی كند. به عنوان مثال آیت الله مشكینی چند دوره رئیس مجلس خبرگان بود و هر دوره می فرمودند كه مرا انتخاب نكنید، اما اعضای مجلس نَه تنها ایشان را انتخاب می كردند بلكه هیچ رقیبی هم برای ایشان نبود و آیت الله مهدوی كنی هم همینطور بودند و ایشان با تحمیل و اصرار دوستان ریاست مجلس را پذیرفتند.

ویژگی‌های رئیس مجلس خبرگان

آیت الله خاتمی در ادامه در مورد ویژگی‌های رئیس مجلس خبرگان اظهار داشت: ویژگی هایی كه در آیت الله مشكینی و آیت الله مهدوی كنی بود، بهترین معیار است برای انتخاب رئیس بعدی. اولا باید جایگاه علمی او جایگاه مورد قبولی باشد. هم جامعه و هم خبرگان، او را در این حد و جایگاه بشناسند، ثانیا از جهت اخلاقی وارسته باشد. ثالثا وجهه فقاهتی او قوی تر از وجهه سیاسی او باشد.

وی افزود: این مجلس، می خواهد رهبر تعیین كند و در كنار این ها باید تدبیر شایسته برای نگهداشتن خبرگان در جایگاه بایسته‌اش داشته باشد. این ویژگی ها را هم مرحوم مشكینی داشت، هم مرحوم مهدوی كنی. امیدوارم در اجلاس بعدی كسی را كه مجلس خبرگان رهبری انتخاب می كند، این ویژگی ها را داشته باشد و هستند كسانی كه این ویژگی ها را داشته باشند.

آیت الله شاهرودی، گزینه احتمالی ریاست خبرگان

وی بیان کرد: معلوم نیست تا ایام انتخابات چه كسانی خود را كاندیدا می كنند، الان چند تا اسم سر زبان ها هست، یكی آیت الله هاشمی شاهرودی است كه اکنون نایب رئیس اول مجلس خبرگان است، یكی آیت الله یزدی است كه الان نایب رییس دوم است و دیگری آیت الله جنتی كه الان دبیر فقهای شورای نگهبان است. یكی دیگر از گزینه‌ها هم آیت الله موحدی كرمانی است كه الان امام جمعه موقت تهران است.

نامزد ریاست خبرگان نیستم

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه افزود: شبكه های بیگانه اسم مرا هم ذكر كرده اند و البته من می‌بینم كه این كار مغرضانه است و به صراحت اعلام می كنم که خودم را در شان ریاست خبرگان نمی بینم و مطلقا خودم را كاندیدا نخواهم كرد و بعید می‌دانم كه با وجود چهره‌هایی كه همه برای این جایگاه شایستگی دارند، این را از من بخواهند.

آیت الله خاتمی ادامه داد: اما این که شبكه های بیگانه می گویند «خاتمی رای ندارد»، این طور نیست. بنده خودم نمی‌خواهم در این میدان باشم. حتی به من پیشنهاد شده كه در صورت انتخاب آیت الله شاهرودی، نیابت را بپذیرم كه من گفتم برای این كار هم چهره‌های شایسته وجود دارند. من زاهد نیستم، اما عشقم به درس و بحثم است، نه مناصب سیاسی. شبكه های بیگانه طوری مرا ترسیم می كنند كه گویی دارم به سرعت پله های ترقی را طی می كنم در حالی كه بنده یك قدم در این مسیر برنداشته ام.

وی گفت: مردم بدانند وقتی آیت الله یزدی از امامت جمعه تهران كنار رفت، گروههای مختلف به مقام معظم رهبری لیست می دادند كه در اكثر آنها اسم من بود و من به دو نفر از آقایان برجسته در دفتر ایشان یعنی آقای گلپایگانی و آقای حجازی گفتم كه من نمی‌خواهم امام جمعه تهران باشم. دو سال طول كشید تا آقای محمدی گلپایگانی به خانه ما در قم آمدند و گفتند حضرت آقا میل دارند شما قبول كنید. من هم گفتم مطیع آقا هستم و اگر ایشان می خواهند می پذیرم.

آقای هاشمی تمایلی به ریاست خبرگان ندارد

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در ادامه تصریح کرد: آن طور كه من خبر دارم جناب آقای هاشمی رفسنجانی در برخی جلسات گفته اند كه تمایلی به ریاست ندارند، الان نیز در فضای عمومی خبرگان اسم ایشان مطرح نیست، اما سیاستمداران ما هر لحظه ممکن است تصمیم جدیدی بگیرند و اگر ایشان هم تصمیمی بگیرد، می شود یكی از كاندیداها و مجلس خبرگان رهبری مانند بقیه که دیگر اعضا برای ایشان تصمیم می گیرد.

فضل فقاهتی آیت الله شاهرودی مورد قبول همه است

امام جمعه موقت تهران ادامه داد: انتخابات در كشور ما با جاهای دیگر تفاوت دارد و تا شب انتخابات نمی شود پیش بینی كرد. آقای هاشمی شاهرودی در حال حاضر نایب اول است و از نظر فضل فقاهتی مورد قبول همگان است و سخنرانی خوبی هم در اجلاس اخیر درباره ولایت فقیه داشت كه مورد توجه واقع شد، اما باز نمی توان دقیق پیش بینی كرد كه حتما ایشان رای بیاورند.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: در كشوری مثل ایران ما كه آزاد است قهرا رقابت های سیاسی هست كه بعضی از این بابت نگرانند، اما من هیچ نگرانی ندارم زیرا اگر شما نظام آزاد را پذیرفتید، باید رقابت را هم بپذیرید و بپذیرید كسانی برای گرفتن صندلی ریاست و برای این كه رأی آنها در خبرگان زیاد شود، رقابت كنند.

خبرگان، همچنان پایگاه ولایت فقیه خواهد بود

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: من احساس نگرانی نمی كنم و به عنوان كسی كه 16 سال است در خبرگانم به صراحت می گویم كه مجلس خبرگان، تقویت کننده رهبری است و كسانی كه با ولایت زاویه دارند، قطعا نمی توانند اكثریت این مجلس را به دست بیاورند من آدم های خبرگان را در این كشور می شناسم روحانیت را هم می شناسم و تمام شخصیت های معروف كشور را با دقت می شناسم اطمینان می دهم كه قطعا مجلس خبرگان آینده همچنان پایگاه ولایت خواهد بود، اما برخی جریانها تلاش می كنند كه خبرگان این رنگ را نداشته باشد. كسانی كه ولایتمدارند، تلاش كنند و دقت كنند همانطور كه بعضی از حالا ستادشان را هم تشكیل داده اند، اما یك حرف اساسی هست كه مجلس خبرگان باید تبلیغات و ستادش باید از جنس خبرگان باشد و وعده های بی‌جا نباید داد و اغواگری نباید كرد. بنده به سهم خودم اگر ببینم كاندیدای خبرگان مانند كاندیدای مجلس تلاش می كند و وعده می دهد یا پول زیادی خرج می كند، رای نمی دهم.

رهبر بدون عنایت الهی انتخاب نمی‌شود

آیت الله سید احمد خاتمی ادامه داد: همه دوره های مجلس خبرگان حساس بوده و هست زیرا این نهاد تصمیم گیرنده در مورد كلیدی ترین مسوول نظام اسلامی است. بعضی ها در این دوره یك حساسیت بیشتری دارند و با این انگیزه می آیند كه این دوره شانس انتخاب رهبر بیشتر است. چون می گویند آقا (مقام معظم رهبری) الان 74 ساله است و تا 8 سال 82 ساله می شود و خیلی ها یك خیالاتی به سرشان آمده كه چه بسا خبرگان پنجم مسوولیت انتخاب رهبر را داشته باشد.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: بنده اولا می گویم كه عمر به دست خداست و بحمدالله رهبر ما در بهترین حالت سلامتی است؛ ثانیا دو چیز در این كشور بدون عنایت خدا شكل نمی گیرد كه یكی رهبر است. هیچ كس در زمان امام (ره) پیش بینی جانشین شدن رهبر را نمی كرد، اما دیدیم كه خدا چگونه وسایل را ساخت و یكی رهبر شد كه به حمدالله راه امام را با شفافیت دنبال كرد. یكی هم مرجعیت است مرجعیت عامه در این كشور بی عنایت خدا و اهل بیت محقق نخواهد شد.

زد و بند سیاسی در خبرگان راه ندارد

آیت الله خاتمی بیان کرد: كسانی كه فكر می كنند با زد و بندهای سیاسی می توانند جایگاه رهبری را به ناحق اشغال كنند، بسیار خام هستند. آنها تجربه گذشته را فراموش كرده اند و با خود می گویند «صندلی خبرگان را برای روز مبادا بگیریم»!

امام جمعه موقت تهران افزود: صندلی خبرگان صندلی "اخلاص" است و نمی‌توان با زد و بندهای سیاسی آن را گرفت. از طرفی، فضای كشور فضای ولایی است. چه بخواهند باور كنند و چه نخواهند. فضای كشور طوری نیست كه كسانی بخواهند هویت دینی نظام را تغییر دهند.

اصلاح‌طلبان در فکر تشکیل "اقلیت قدرتمند"

عضو هیأت رئیسه خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: آرایش سیاسی آینده خبرگان به نظر من روشن است. اكثریت از همین جنسی خواهند بود كه هستند. نمی گویم اكثریت اینها رای می آورند، بلكه می گویم خط كلی این است. البته تلاش گسترده ای می شود كه این تركیب بهم بخورد و بیشترش هم از ناحیه اصلاح طلبان است. آنها می توانند تلاش كنند اما این كه جایگاه رفیع خبرگان را جای تاخت و تاز سیاسی قرار دهند این ضربه به جناح مقابل نیست بلكه ضربه به نهاد خبرنگان است. البته خودشان هم این تحلیل را دارند كه نخواهند توانست اكثریت خبرگان را قبضه كنند، اما تلاش دارند كه اقلیت قدرتمندی داشته باشند.

آیت الله خاتمی خاطرنشان کرد: البته روی بعضی از چهره ها از جمله بنده حساسند و تلاش می كنند وانمود کنند که به دنبال ریاست خبرگان هستم. من از همین جا اعلام می كنم هیچ تعلقی به خبرگان ندارم و حتی دفتر تشكیل نداده ام. بنده مدرس حوزه علمیه هستم. این دو دوره با تكلیف آمدم و در دوره پنجم هم اگر تكلیف شود، می آیم، اما به هیچ وجه به فكر آینده انتخابات نیستم.