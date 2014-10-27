حضور موسیقیدان ایرانی در جشنواره هنر اسلامی مالزی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن شریفیان که طی سال های گذشته فعالیت های متعددی در بررسی مراسم سوگواری مردم بوشهر داشته در دومین جشنواره بین المللی فرهنگ و هنر اسلامی مالزی که با حضور هنرمندان کشورهای اسلامی از جمله 20 هنرمند ایرانی در پایتخت سیاسی مالزی برگزار می‌شود، موسیقی سوگواری منطقه بوشهر را معرفی می کند.

شریفیان نویسنده کتاب «اهل ماتم» با اشاره به سابقه موسیقی سوگواری در بوشهر معتقد است موسیقی سوگواری در بوشهر از سابقه‌ای کهن برخوردار است اما سوگواری فعلی و موسیقی ویژه آن در استان بوشهر به روزگار آل بویه باز می گردد چرا که استان بوشهر در آن زمان یکی از مراکز مهم حکومت دیلمیان به شمار می‌رفته‌ و می‌توان گفت شروع عزاداری مذهبی شیعیان در این منطقه کهنسال به قدمت حضور دیلمیان در بوشهر یعنی حدود هزار سال پیش باز می گردد.

دومین جشنواره بین المللی فرهنگ و هنر اسلامی مالزی از 8 تا 12 آبان ماه امسال با مشارکت هنرمندان مسلمان 10 کشور اسلامی در پوتراجایا، پایتخت سیاسی کشور مالزی برگزار می‌شود.