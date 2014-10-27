مشارکت مردم مورموری در بازسازی مناطق زلزله زده ضروری است/ عزم دولت برای بازسازی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش ظهر دوشنبه در بازدید از مناطق زلزله مورموری شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام اظهار داشت: مشارکت مردم برای بازسازی مناطق زلزله زده مورموری بسیار ضروری است چراکه جای هیچگونه نگرانی برای مردم وجود ندارد. عزم دولت تدبیر و امید بر این است که واحدهای آسیب دیده بازسازی و ترمیم شوند.

این مسئول تصریح کرد: ساکنان این مناطق نیز باید همانند سایر مناطق زلزله زده در بازسازی واحدهای خود مشارکت حداکثری داشته باشند و ما نیز با تزریق تسهیلات و در اختیار گذاشتن مصالح کافی در بازسازی واحدها همکاری می‌کنیم.

وی بیان داشت: موانع قانونی تسهیلات بانکی و کمک های بلاعوض به مردم این مناطق از طریق بانک مرکزی رفع شده است و همه مدیران اجرایی کشور موظف هستند با تمام توان و بدور از هر گونه تشریفات اداری، همراه و همیار مردم این مناطق بوده و در جریان بازسازی اماکن آسیب دیده آنان باشند.

تابش اظهار داشت: برای هر واحد شهری و روستایی ۲۵ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و پنج میلیون تومان کمک بلا‌عوض برای واحدهای نوسازی شده و دو میلیون تومان برای واحدهای تعمیری در نظر گرفته شده است.

این مسئول عنوان کرد: کار بازسازی اماکن آسیب دیده از زلزله های اخیر، در اولویت کاری مدیران ارشد کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد و واحدهای آسیب دیده در مناطق شهری و روستایی به نحو مطلوب، زیبا و با رعایت موازین فنی بازسازی و در اختیار مالکان قرار می گیرد.

تابش ادامه داد: همه امور نقشه برداری، نظارت فنی، صدور مجوز کار و تایید کیفیت مصالح ساختمانی واحدهای آسیب دیده از زمین لرزه اخیر در شهرستان آبدانان بصورت رایگان و توسط کارشناسان بنیاد مسکن استان ایلام انجام می شود.

استاندار ایلام نیز افزود: وظیفه همه مدیران استان و شهرستان این است که بدون هرگونه اهمال و کوتاهی یاری گر مردم آسیب دیده منطقه باشند.

محمدرضا مروارید عنوان کرد: تصویب و ابلاغ اعتبارهای مورد نیاز، تزریق تسهیلات به بانک های عامل، ایجاد شتاب در روند بازسازی مناطق زلزله زده جنوب استان ایلام از ضرورت ها و مطالبات اولویت دار مردم شهرستان آبدانان و بخش های تابعه است.

وی عنوان کرد: کار بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان آبدانان از نظر کمی و کیفی از زمان تعیین شده جلوتر بوده و امیدوار کننده است.