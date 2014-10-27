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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۴:۳۵

تابش:

مشارکت مردم مورموری در بازسازی مناطق زلزله زده ضروری است/ عزم دولت برای بازسازی

مشارکت مردم مورموری در بازسازی مناطق زلزله زده ضروری است/ عزم دولت برای بازسازی

ایلام - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: مشارکت مردم مورموری در جهت بازسازی مناطق زلزله زده ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا تابش ظهر دوشنبه در بازدید از مناطق زلزله مورموری شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام اظهار داشت: مشارکت مردم برای بازسازی مناطق زلزله زده مورموری بسیار ضروری است چراکه جای هیچگونه نگرانی برای مردم وجود ندارد. عزم دولت تدبیر و امید بر این است که واحدهای آسیب دیده بازسازی و ترمیم شوند.

این مسئول تصریح کرد: ساکنان این مناطق نیز باید همانند سایر مناطق زلزله زده در بازسازی واحدهای خود مشارکت حداکثری داشته باشند و ما نیز با تزریق تسهیلات و در اختیار گذاشتن مصالح کافی در بازسازی واحدها همکاری می‌کنیم.

وی بیان داشت: موانع قانونی تسهیلات بانکی و کمک های بلاعوض به مردم این مناطق از طریق بانک مرکزی رفع شده است و همه مدیران اجرایی کشور موظف هستند با تمام توان و بدور از هر گونه تشریفات اداری، همراه و همیار مردم این مناطق بوده و در جریان بازسازی اماکن آسیب دیده آنان باشند.

تابش اظهار داشت: برای هر واحد شهری و روستایی ۲۵ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و پنج میلیون تومان کمک بلا‌عوض برای واحدهای نوسازی شده و دو میلیون تومان برای واحدهای تعمیری در نظر گرفته شده است.

این مسئول عنوان کرد: کار بازسازی اماکن آسیب دیده از زلزله های اخیر، در اولویت کاری مدیران ارشد کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد و واحدهای آسیب دیده در مناطق شهری و روستایی به نحو مطلوب، زیبا و با رعایت موازین فنی بازسازی و در اختیار مالکان قرار می گیرد.

تابش ادامه داد: همه امور نقشه برداری، نظارت فنی، صدور مجوز کار و تایید کیفیت مصالح ساختمانی واحدهای آسیب دیده از زمین لرزه اخیر در شهرستان آبدانان بصورت رایگان و توسط کارشناسان بنیاد مسکن استان ایلام انجام می شود.

استاندار ایلام نیز افزود: وظیفه همه مدیران استان و شهرستان این است که بدون هرگونه اهمال و کوتاهی یاری گر مردم آسیب دیده منطقه باشند.

محمدرضا مروارید عنوان کرد: تصویب و ابلاغ اعتبارهای مورد نیاز، تزریق تسهیلات به بانک های عامل، ایجاد شتاب در روند بازسازی مناطق زلزله زده جنوب استان ایلام از ضرورت ها و مطالبات اولویت دار مردم شهرستان آبدانان و بخش های تابعه است.

وی عنوان کرد: کار بازسازی مناطق زلزله زده شهرستان آبدانان از نظر کمی و کیفی از زمان تعیین شده جلوتر بوده و امیدوار کننده است.

 

 

 

 

کد مطلب 2410842

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