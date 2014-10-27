لازمه ادامه راه شهدا گذشتن از موقعیت های اجتماعی و دنیوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حبیب الله قدمی، بعد از ظهر ظهر دوشنبه در مراسم تشییع پیکر یک شهید گمنام در لشگر 30 گرگان، گفت: برخی می گویند دیندار بودن سخت است زیرا باید جان خویش را از دست داد، آسیب دید و حتی هجرت کرد.

وی با بیان اینکه شرایط امروز با شرایط دیروز فرق دارد ، گفت: امروزه زمان جنگیدن نیست چون تو را بخاطر ایمانت از شهر بیرون نمی کنند اما امروزه بخاطر ایمانت اذیت خواهی شد. فضای جامعه طوری شده که مومنین بخاطر ایمان مسخره می شوند و مومنات بخاطر ایمان مورد اذیت واقع می شوند.

وی با بیان این که شهدا برای دین و اسلام از همه زندگی خود گذشتند، ادامه داد: کسی که تحمل اذیت برای خدا و ایمان را ندارد ، چگونه انتظار بهشت خواهد داشت.

حجت الاسلام قدمی وظیفه مسلمانان را پیروی از رهبری دانست و گفت: مسلمانانی که ادامه دهنده راه شهدا هستند، بخاطر ایمان گاه حتی از موقعیت های اجتماعی باید صرف نظر می کنند.

وی با اشاره به آیات 185 تا 189 آل عمران که به توانایی و مالک بودن خداوند اشاره دارد، گفت: با توجه به این آیات متوجه می شویم که خدا مالک است، هر کاری را که بخواهد انجام می دهد و نیاز به هیچ امری ندارد و انسان هایی که دارای عقل و هوش هستند از جابه جایی منظم روز و شب می توانند به یکتا پرستی برسند.

وی با تاکید براین مساله که انسان عاقل با نشانه های خداوند به حقانیت او پی می برد ، افزود: نشانه های انسان عاقل این است که همیشه در هر حالت (یستاده ، نشسته و خوابیده به یاد خداوند باشد چون خداوند تنها وجود عالم است.

حجت الاسلام قدمی بیان کرد: خداوند گناه کسانی را می بخشد که هجرت کردند و اذیت شدند. اهل کدام راه بودن زمانی مشخص می شود که به خاطر ایمانت تورا از شهرت بیرون کردند.