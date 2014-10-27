غلظت گرد و غبار در سیستان به 12 برابر حد استاندارد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، غلظت گرد و غبار در روز گذشته در منطقه سیستان با رسیدن به مرز ۲ هزار و ۱۴۶ میکروگرم بر مترمکعب به ۱۲ برابر حد استاندارد و غیر مجاز رسید و بسیاری از نفس ها را در سیستان حبس کرد.

سازمان هواشناسی سیستان و بلوچستان با انتشار اطلاعیه ای در همین راستا عنوان کرد: سرعت توفان در طی روزهای آینده در منطقه سیستان به ۸۵ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.

در همین رابطه کارشناس پیش بینی سازمان هواشناسی استان در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و تصاویر دریافتی از ماهواره با نفوذ توده هوای سرد به شمال استان از امروز تا روز پنج‌شنبه هفته جاری در منطقه سیستان، وزش باد شدید و گرد و خاک تداوم خواهد داشت.

رضا آزادمنش اظهار داشت: بنابر پیش بینی های انجام شده توفان در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با شدت بیشتری ادامه داشته پیش بینی می شود سرعت باد در منطقه سیستان به ۸۵ کیلومتر درساعت برسد.

وی کاهش شعاع دید و کیفیت هوا و اختلال در تردد جاده‌های مواصلاتی شمال استان و همچنین افزایش غلظت گرد و غبار در مناطق مرکزی را از جمله پدیده های غالب در طی روز های گذشته و تا پایان هفته عنوان کرد.

آزادمنش اظهار داشت: پیش بینی می شود در طی چند روز آینده دمای هوا در نیمه شمالی استان حدود ۸ تا ۱۲ درجه کاهش ‌یابد و در روزهای پایانی هفته، کمینه دمای هوا در نقاط سردسیر و شهرستان زاهدان به حدود صفر درجه سلسیوس برسد.

وی برای مناطق جنوبی استان نیز وزش باد شدید پیش بینی کرد و گفت: در روز های پایانی هفته جاری به دلیل مواج بودن دریای عمان و سواحل جنوبی و احتمال افزایش ارتفاع امواج به بیش از ۴ متر لذا توصیه می شود شناور های صیادی از رفتن به دریا جدا خودداری کنند.