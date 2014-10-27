به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه جلسات نمایشنامه خوانی «شب های واقعه» مجموعه تئاتر شهر در ایام عزاداری حضرت سید الشهدا (ع) اعلام شد.

براساس برنامه اعلام شده، روزهای یکشنبه چهارم و دوشنبه پنجم آبان ماه نمایشنامه «روزهایی که به یادت گذشت» به نویسندگی و کارگردانی سعید شاپوری ساعت 18 اجرا می شود.

روزهای سه شنبه ششم و چهارشنبه هفتم مهر نمایشنامه «هذا حبیب الله ...» نوشته عباس نعلبندیان و کارگردانی رضا دادویی ساعت 18 روخوانی می شود.

«می‌خواستم ببوسمت باران گرفت» عنوان نمایشنامه دیگری به نویسندگی میلاد اکبر نژاد و کارگردانی فریدون محرابی است که طی روزهای پنجشنبه هشتم و جمعه نهم آبان ماه ساعت 18 جلسه نمایشنامه خوانی آن برگزار می شود.

در ساعت 18 روزهای شنبه دهم و یکشنبه یازدهم آبان ماه هم نمایشنامه « آب مرا قصه کرد» نوشته محمد چرم شیر به کارگردانی عباس غفاری روخوانی می شود.

نمایشنامه «مجلس شهادت خوانی شیرآهن کوه مردی که آسمان بر او نماز برد» به نویسندگی و کارگردانی افشین هاشمی نیز روزهای دوشنبه دوازدهم و سه شنبه سیزدهم آبان ساعت 18 اجرا می شود.

این جلسات نمایشنامه خوانی در تاریخ و ساعت یاد شده با قیمت 10 هزار تومان در تالار اصلی برگزار می شود و علاقمندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت گیشه تئاتر و یا به صورت حضوری به گیشه مجموعه تئاتر شهر مراجعه کنند.

ایام محرم با «ناگهان هذا حبیب اله.....» در تئاتر شهر

در سوگواره «شبهای واقعه» نمایشنامه «ناگهان هذا حبیب اله...» نوشته عباس نعلبندیان به کارگردانی رضا دادویی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 6 و 7 آبان ماه 93 ساعت 18 در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نمایشنامه خوانی خواهند داشت. در این اجرا بازیگرانی همچون حسین پاکدل، علی سرابی، پریسا مقتدی، هوشنگ هیهاوند، ژاله صامتی، الهه حسینی، سید جواد طاهری و علی امیری ایفای نقش خواهند کرد.

«ناگهان هذا حبیب اله...» در سلسله نمایشنامه خوانی های سوگواره «شب های واقعه» اجرا می‌شود.

اجرای 9 مجلس تعزیه ویژه محرم در محوطه تئاتر شهر

محوطه مجموعه تئاتر از اواخر این هفته با اجرای 9 مجلس تعزیه به مناسبت گرامیداشت ایام سوگواری شهادت حضرت سید الشهدا (ع) و یاران فداکارش میزبان تماشاگران خواهد بود.

سید محمد جعفریان مدیر اجرایی پروژه نمایشی «شبهای واقعه» با اعلام این خبر افزود: به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری شهادت امام حسین (ع ) 9 مجلس تعزیه به سرپرستی احمد عزیزی با موضوعات مختلف از هشتم تا شانزدهم آبان ماه ساعت 19 در محوطه باز مجموعه تئاتر شهر در قالب ویژه برنامه های «شب های واقعه» میزبان تماشاگران خواهد بود.

وی در معرفی برنامه های این مجالس تعزیه خوانی توضیح داد: شنبه هشتم آبان تعزیه حضرت مسلم، یکشنبه نهم آبان تعزیه «شهادت حر»، دوشنبه دهم آبان تعزیه « حضرت علی اکبر»، سه شنبه یازدهم آبان تعزیه «حضرت قاسم»، چهارشنبه دوازدهم آبان تعزیه «حضرت عباس(ع)»، پنجشنبه سیزدهم آبان تعزیه «حضرت سید الشهدا(ع)»، جمعه چهاردهم آبان تعزیه «بازار شام»، شنبه پانزدهم آبان تعزیه «شهادت شاهچراغ» و یکشنبه شانزدهم آبان مجلس شبیه خوانی « متوکل بن عباس» اجرا می شود.

جعفریان گفت: جلسات نمایشنامه خوانی ویژه برنامه های «شب های واقعه» نیز از یکشنبه چهارم تا سه شنبه سیزدهم آبان ماه ساعت 18 با خوانش 5 اثر نمایشی در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر میزبان علاقمندان تئاتر خواهد بود.

اجرای تعزیه مسلم بن عقیل در نیاوران

مجالس تعزیه عاشورایی همزمان با دهه اول ماه محرم در فرهنگسرای نیاوران آغاز و در نخستین تعزیه، با حضور علاقمندان شامگاه یکشنبه 4 آبان مجلس متوکل عباسی برگزار شد.

در ادامه مجالس تعزیه روز دوم محرم از ساعت 20:30 دقیقه مجلس تعزیه شهادت وهب در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود و در سومین روز، سه شنبه ششم آبان مجلس شهادت مسلم بن عقیل برگزار می شود.

سید علااالدین قاسمی سرپرست گروه تعزیه که یکی از هنرمندان باسابقه در این عرصه به شمار می رود و یکی از تعزیه خوانان سریال «شب دهم» بوده با اشاره به ویژگی های مجلس شهادت مسلم، اظهار کرد: مسلم بن عقیل اولین سفیر امام حسین(ع) بود که به کوفه رفت و در منزل هانی که از اعیان و بزرگان کوفه بود مستقر شد. همانطور که در تاریخ ذکر شده، عبیدالله بن زیاد به بهانه عیادت از هانی به منزل وی می رود و هانی این فرصت را مغتنم شمرده و پیشنهاد کشتن عبیدالله را به مسلم می دهد اما ایشان این حرکت را به دور از اخلاق می داند و انجام نمی دهد در ادامه داستان مسلم دستگیر می شود و به شهادت می رسد.

قاسمی با ذکر این نکته که در تاریخ ابتدا مسلم به زندان می افتد و بعد به شهادت می رسد اما در نسخ تعزیه زندان حذف شده و دستور به شهادت رسیدن ایشان توسط عبیدالله ابن زیاد مستقیما صادر می شود افزود: از نکات بارز شخصیت مسلم که در این تعزیه به تصویر کشیده شده انسانیت و اخلاق مداری ایشان است که در کنار سیاست مداری و سخنران بودن از عواملی است که موجب شده مسلم از سوی امام حسین جهت رهسپار شدن به کوفه انتخاب شود.

سرپرست گروه تعزیه همچنین اضافه کرد: نکته بارز این مجلس ابعاد مختلف و تنوع صحنه های گوناگون است. اجرای صحنه های حماسی و رزم شجاعانه مسلم در کنار لحظه های حزن انگیز که نشان دهنده غربت و تنهایی مسلم در برابر بی وفایی کوفیان است جذابیت خاصی به این مجلس می بخشد.

مدت زمان اجرای این تعزیه 80 دقیقه است و نقش آفرینان آن ابوالفضل احمدی، علی خانی، مرتضی اسماعیلی ، مهدی قاسمی ، فرشاد و علاالدین قاسمی هستند.

مجالس تعزیه عاشورایی، توسط بنیاد آفرینش های هنری نیاوران و با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هر شب از ساعت 20:30 در سالن اصلی فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.