مجالس حسینی را نباید از مبانی ولایی جدا کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی موسوینژاد ظهر دوشنبه در همایش میثاق عاشورائیان استان بوشهر اظهار داشت: جدایی ولایت و خدا یکی از مهمترین تلاش های دشمنان برای ایجاد تفرقه در بین مسلمانان است و یکی از عوامل ایجاد واقعه کربلا بود.
وی افزود: ما امروزه در مجالس حسینی شرکت میکنیم و گریه میکنیم و میگوئیم که چرا ما در زمان عاشورا حضور نداشتیم که به یاری امام حسین(ع) برویم ولی شاید اگر ما در آن زمان هم بودیم و آن مولفهها و حوادث روی می داد، در جبهه دفاع از حسین قرار نمیگرفتیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر بگوئیم که نمیخواهیم این عزاداریها سیاسی شود، باز هم چنین مشکلاتی را خواهیم داشت، تصریح کرد: عمر سعد و شمر نه چهره زشتی داشتند و نه لباس قرمز داشتند بلکه دارای جاذبههای بسیار زیادی هم بودند و توانسته بودند مردم را به سوی خود جلب کنند.
ریاستطلبی و شکمپرستی باعث ایستادگی مقابل امام حسین(ع) شد
وی با بیان اینکه عمر سعد و شمر دارای نیایشهای بسیار مهم و به شدت اهل سجده بودند، خاطرنشان ساخت: شمر 16 بار با پای پیاده به خانه خدا رفت و رزمنده، جانباز و فرمانده سپاه اسلام بود و همه به او اعتقاد داشتند ولی به دلیل ریاست طلبی و شکم پرستی در مقابل ولی دین ایستاد و نه فقط ایستاد بلکه سر امام حسین(ع) را نیز بر نیزه کرد.
حجتالاسلام موسوینژاد با تاکید بر اینکه نباید شمر شویم، تصریح کرد: برخی افراد میخواهند بگویند که قیام امام حسین(ع) سیاسی نبوده است ولی اشتباه میکنند؛ مجالس حسینی خود را نباید از مبانی ولایی جدا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه مجالس حسینی باید مبتنی بر ارزشهای ولایی و سیاسی باشد، تصریح کرد: حکومت طاغوت معلوم است و حکومت الهی نیز معلوم است و باید تلاش جامعه به سوی جامعهای اماد ظهور پیش برود.