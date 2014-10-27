رسول کشت پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بالا بودن کمیت و کیفیت برگزاری نخستین نمایشگاه بانک، بورس، بیمه، بازار سرمایه و خصوصی سازی و ششمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ایران از اهداف سازمان منطقه آزاد کیش بوده و هدف از برگزاری چنین نمایشگاه ههایی برای تبدیل شدن جزیره کیش به عنوان مرکز انجام مذاکرات قراردادی و معاملات تجاری بزرگ و سرمایه گذاری های عمرانی کشور است و ما در صدد هستیم کیفیت استانداردهای برگزاری این گونه نمایشگاه ها را در تراز بین المللی ارتقا ببخشیم.

کشت پور برگزاری این نمایشگاهها را فرصت مناسبی برای اعلام آمادگی سرمایه گذاران به ویژه در ارتباط با بحث روش های تأمین مالی شرکت های معتبر دانست و افزود: برگزاری نمایشگاهها در کیش هم فرصتی برای پروژه های مختلف سازمان منطقه آزاد کیش، از جمله مرتبط با زیرساخت های جزیره است که امسال با استقبال خوبی مواجه شد وامیدواریم با برگزاری بیشتر این نمایشگاهها همراه با نشست های تخصصی، منجر به عملیاتی کردن طرح ها و فعالیت های آن شویم.

مشاور عالی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش جزیره کیش را دارای قابلیت ها و مزیت های خوبی برای سرمایه گذاری در بخش های گردشگری و صنعت تجارت دانست و اظهارداشت: شاید دارا بودن این شرایط در کیش را در کمتر جایی شاهد باشیم که با استفاده و بهره مندی مطلوب و مناسب از این قابلیت ها و مزیت ها و ارائه پروژه های مختلف، می توان رشد و شکوفایی جزیره کیش را به عنوان منطقه پیشرو در بین مناطق آزاد و سرزمین اصلی به ارمغان آورد.ه است.

وی در ادامه بیان کرد: طبق آمارها و گزارش های موجود از سوی فرودگاه و مراکز اقامتی کیش در روزهای برگزاری این نمایشگاه، تمامی هتل ها با حداکثر ظرفیت پذیرای میهمانان این نمایشگاه بودند همچنین حجم ورود مسافران مخصوصاً مسافرینی که با عنوان متخصص وارد جزیره شدند قابل توجه، بی نظیر و بی سابقه اعلام شده است و امیدواریم بتوانیم در سال های آینده شاهد برپایی این قبیل نمایشگاه ها و بهره گیری از این موقعیت و فرصت ها در جزیره زیبای کیش باشیم.

وی در خصوص تشویق سرمایه گذاری شرکت های خارجی در کیش و سرزمین اصلی نیز گفت: این نمایشگاه فرصت مناسبی را برای شرکت های خارجی ایجاد کرد و طی جلسات مشترک با مسئولان غرفه اتحادیه اروپا، علاقمندی خود را جهت سرمایه گذاری در بخش های تجارت و صنعت ایران اعلام کردند.

کشت پور گفت: مؤلفه های سرمایه گذاری در هر سرزمینی را به امنیت و مزیت های آن سرمایه گذاری و پایین بودن قیمت های تمام شده آن فعالیت در آن منطقه دانست و افزود: این نکاتی است که سرمایه گذاران خارجی به آن توجه ویژه ای می کنند که در فضای سیاسی اقتصادی دولت تدبیر و امید می توانیم شاهد مراجعه سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد و سرزمین اصلی باشیم.

مشاور عالی مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش درباره غرفه برتر و شرایط آن اظهار داشت: غرفه برتر در باید نگاه کیفی داشته باشد و جهت معرفی فعالیت و محصولاتشان از افراد آموزش دیده و آگاه استفاده کنند و مخاطبان خود را بشناسند غرفه هایی که بتوانند در مدت برپایی نمایشگاه ، با معرفی فعالیت خود به تفاهم نامه برسند و نتیجه مناسبی بدست آورند، غرفه موفقی خواهد بود.