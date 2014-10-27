پذیرش طلبه برای نیمسال دوم در برخی واحدهای حوزوی خواهران

به گزارش خبرنگار مهر، برخی واحدهای علمی تربیتی حوزوی خواهران برای نیمسال دوم اقدام به پذیرش طلبه در مقطع تحصیلی عمومی (سطح دو- کارشناسی) می‌کنند.

با توجه به صدور مجوز تأسیس برای تعدادی از واحدهای علمی تربیتی حوزوی خواهران و درخواست مکرر برخی از واحدها برای پذیرش در دو نیمسال (مهر و بهمن ماه)، پذيرش در مقطع تحصیلی سطح دو، برای نیمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصيلي جاری در حوزههای علمیه خواهران به صورت محدود انجام می‌شود.

در این نیمسال تنها داوطلبان متقاضی تحصیل در دوره حضوری تمام وقت پذیرش می‌شوند.

مدیریت سنجش و پذیرش حوزه‌های علمیه خواهران اعلام کرد: هماهنگی‌های لازم برای پذیرش طلبه در واحدهای علمی تربیتی که برای نیمسال دوم، مجوز موقت تأسیس دریافت کرده‌اند و نیز واحدهایی که امکانات لازم برای پذیرش در نیمسال دوم را علاوه بر نیمسال اول دارند انجام شده است.

دفترچه راهنمای پذیرش در سطح دو از طریق صفحه مدیریت سنجش و پذیرش در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران قابل دریافت است،

اطلاعات واحدهای حوزوی که در نیمسال دوم اقدام به پذیرش طلبه خواهند که در 15 آبان‌ماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به نشانی www.whc.ir اعلام خواهد شد.

پذیرش متقاضیان در نیمسال دوم تحصیلی همانند نیمسال اول بدون آزمون ورودی و بر اساس معدل و ضریب رشته خواهد بود.

به گزارش مهر، امکان ثبت نام از طریق پایگاه www.whc.ir برای تمام داوطلبان از تاریخ 17 آبان تا 29 آبان و از طریق سامانه پذیرش سطح دو برای مدارس علمیه از تاریخ 17 آبان تا پایان آذر وجود خواهد داشت.