هشدار ابومازن درباره وقوع انتفاضه در قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین درباره خطرات تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مسجدالاقصی و اماکن مقدس در شهر قدس هشدار داد.

وی گفت: سیاست اسرائیل در این زمینه به انفجار منجر خواهد شد انفجاری که احتمالا اوضاع را از تحت کنترل بودن خارج می کند.

ابومازن کابینه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی را مسئول تشدید تجاوزات صهیونیست ها علیه اماکن مقدس فلسطینی ها در کرانه باختری دانست و از آمریکا خواست که برای توقف تجاوزات اسرائیل در شهر قدس به ویژه در مسجدالاقصی وارد عمل شود.

از سوی دیگر منابع اسرائیلی اعلام کردند که کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) برای تقسیم مسجدالاقصی تلاش می کند و نمایندگان رژیم صهیونیستی سعی دارند ماه آینده پیش نویس قانون تقسیم مسجدالاقصی را به پارلمان ارائه کنند. گفته می شود این طرح با هدف تقسیم مسجدالاقصی و استفاده فلسطینی ها و صهیونیست ها از این مسجد به طور مساوات مطرح می شود.