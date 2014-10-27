پذیرش طلبه برای نیمسال دوم در برخی واحدهای حوزوی خواهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمد احمدی گفت: با توجه به صدور مجوز تأسیس برای تعدادی از واحدهای علمی تربیتی حوزوی خواهران و درخواست مکرر برخی واحدها برای پذیرش در دو نیمسال (مهر و بهمن ماه)، پذيرش در مقطع تحصیلی سطح دو، برای نیمسال دوم (بهمن ماه) سال تحصيلي جاری در حوزه های علمیه خواهران به صورت محدود انجام میشود.
وی با بیان اینکه در این نیمسال تنها داوطلبان متقاضی تحصیل در دوره حضوری تمام وقت پذیرش میشوند، افزود: هماهنگیهای لازم برای پذیرش طلبه در واحدهای علمی تربیتی که برای نیمسال دوم، مجوز موقت تأسیس دریافت کردهاند و نیز واحدهایی که امکانات لازم برای پذیرش در نیمسال دوم را علاوه بر نیمسال اول دارند انجام شده است.
مدیر سنجش و پذیرش حوزههای علمیه خواهران با بیان اینکه دفترچه راهنمای پذیرش در سطح دو از طریق صفحه مدیریت سنجش و پذیرش در پایگاه اطلاعرسانی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران قابل دریافت است، اضافه کرد: اطلاعات واحدهای حوزوی که در نیمسال دوم اقدام به پذیرش طلبه خواهند که در ۱۵ آبانماه از طریق پایگاه اطلاعرسانی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به نشانی www.whc.ir اعلام خواهد شد.
وی با بیان اینکه پذیرش متقاضیان در نیمسال دوم تحصیلی همانند نیمسال اول بدون آزمون ورودی و بر اساس معدل و ضریب رشته خواهد بود، گفت: امکان ثبت نام از طریق پایگاه www.whc.ir برای تمام داوطلبان از تاریخ ۱۷ آبان تا ۲۹ آبان و از طریق سامانه پذیرش سطح دو برای مدارس علمیه از تاریخ ۱۷ آبان تا پایان آذر وجود خواهد داشت.