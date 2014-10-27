ساماندهی مداحان زن اصفهان زمان بر است

به گزارش خبرنگار مهر، عزت سادات حجازی پیش از ظهر امروز در نشست خبری که به مناسبت بزرگداشت هفته امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و راه‌اندازی روضه‌ها در سطح شهر اصفهان اظهار داشت: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر برنامه‌ریزی‌هایی را برای ساماندهی مداحان و روضه خوانان بانو در سطح استان در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر روضه خوانان و مداحان خانم غیر مجاز بزرگ‌ترین چالش امور زنان در این حوزه است، افزود: با اجرای طرحی که به کمک شهروندان نیز در حال اجراست در حال شناسایی و ساماندهی این بانوان نیز هستیم.

مسئول امور بانوان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان ارائه اطلاعات غلط و عمدتاً انحرافی به بانوان حاضر در این جلسات را از دیگر معضلات عنوان کرد و افزود: مداحان خانم ناآگاه در برخی جلسات روضه خوانی علاوه بر ترویج فرقه‌های انحرافی احکام اشتباه اخلاقی، اعتقادی، تربیتی و بعضا مسائل سیاسی را نیز برای بانوان عنوان می‌کنند و آنها را به انحراف می‌کشانند.

وی در ادامه با بیان اینکه تا کنون تعدادی از این افراد شناسایی و مورد پیگیری قرار گرفته‌اند، افزود: برای برخی از این افراد پس از برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین با توجه به مدرک تحصیلی‌ مجوز فعالیت صادر می‌شود.

حجازی با بیان اینکه برای ساماندهی مداحان زن در اصفهان، با توجه به تعداد زیاد آنها زمان بر است، گفت: بر این اساس ضروری است که مردم همکاری بیشتری با ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر داشته باشند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر فقط نسبت به شناسایی این افراد و عنوان آسیب‌هایی که وارد می‌کند وظیفه‌ دارد، افزود: نیروی انتظامی وظیفه برخورد با این افراد را بر عهده دارد.

وی در خصوص تشکیل کمیته‌ای با حضور بانوان نهادهای مختلف در ستاد امر به امر و نهی از منکر نیز بیان داشت: یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در این کمیته موضوع عفاف و حجاب است که به صورت جدی مورد پیگیری قرار گرفته است.

علی ریحانی جانشین معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در ادامه این جلسه در خصوص حمایت آمران معروف و نهی از منکر اظهار داشت: چنانچه آمران به معروف در چهارچوب فعالیت خود عمل کنند مورد حمایت سازمان قضایی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: چنانچه آمران به معروف در قالبی فراتر از مسئولیت خود عمل کنند ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر هیچ حمایتی از آنها نخواهد داشت.