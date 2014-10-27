به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج پس از نشست با رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا، ضمن بیان مطلب فوق گفت: جلسه خوبی با "کارلو تاوچیو" داشتیم. پیشنهاد خواهر خواندگی دو سازمان لیگ فوتبال ایران و ایتالیا نیز مطرح شد که مورد استقبال طرف ایتالیایی قرار گرفت.

وی در ادامه بیان کرد: تاوچیو از برنامه‌های سازمان لیگ تقدیر کرد و از برنامه تعیین سقف قرارداد نیز حمایت کرد و تاکید داشت از این برنامه در ایتالیا الگوبرداری خواهد کرد. در ادامه این نشست درباره استفاده از بازیکنان فوتبال ایران در لیگ های ایتالیا صحبت شد که پیگیری این موضوع منوط به بررسی بیشتر شد.

تاج همچنین از برگزاری دوره آموزشی برای مربیان فوتبال ایران در ایتالیا خبر داد و افزود: بر اساس مذاکرات امروز، مقرر شد مربیان جوان فوتبال ایران در دوره های آموزشی فوتبال ایتالیا شرکت کنند. همچنین مقرر شد دو تن از مدیران فدراسیون فوتبال ایتالیا به ایران سفر کنند و از امکانات سخت افزاری باشگاه‌های ایران گزارشی تهیه کنند تا موضوع خواهرخواندگی به سرانجام برسد.

رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا نیز در پایان بازدید از سازمان لیگ فوتبال ایران گفت: این سازمان ساختار خوبی دارد. مذاکرات مناسبی با مسئولان این سازمان داشتیم و امیدوارم هرچه زودتر موضوع خواهر خواندگی انجام شود.