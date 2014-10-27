مراسم معارفه مدیر جدید حوزه علمیه تهران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم، حجت الاسلام علی اکبر رشاد - رئیس شورای حوزه علمیه تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سخنانی با تسلیت ایام عزای حسینی، به تبیین جایگاه حوزه و روحانیت و نقش اثرگذار آنان در جامعه پرداخت.

آیت الله حسینی بوشهری - مدیر حوزه های علمیه کشور نیز در این مراسم با اشاره به رشد و توسعه حوزه ها، گفت: حوزه در مسیر تحول و رشد روز افزون قرار دارد.

در ادامه این مراسم، حجت الاسلامخسرو شاهی- مدیر سابق حوزه علمیه تهران نیز گزارشی از برنامه ها و فعالیت های حوزه استان در دوران تصدی خود ارائه داد.

حجت الاسلام حبیب الله غفوری - مدیر جدید حوزه علمیه استان تهران با اشاره به جایگاه ویژه حوزه استان، به تشریح برنامه های خود پرداخت و گفت: خدمت به حوزه و روحانیت، خدمت به امام زمان(عج) و افتخار بزرگی است.

در این مراسم همچنین حکم مدیر جدید حوزه علمیه تهران قرائت و توسط آیت الله حسینی بوشهری، مدیر حوزه های علمیه کشور به وی اعطاء شد.