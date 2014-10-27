پیشنهاد اداره حوزه جوانان در قالب "معاونت ریاست جمهوری" به دولت ارائه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی روز دوشنبه در هفتمین نشست معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده با مشاوران زن دستگاه های اجرایی با بیان اینکه زیرساخت‌های ورزشی با توجه به حجم مطالبات جوانان در حال تقویت است، اظهار داشت: برای توسعه زیرساخت‌ها، سالانه بیش از دو هزار میلیارد تومان نیاز است که تنها ۱۰ درصد آن در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد.

وی افزود: نگاه ما در این وزارتخانه به زنان، "فمینیستی" نیست، اما با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند، باید توانایی استفاده از بیش از ۵۰ درصد منابع و امکانات را داشته باشند؛ در حال حاضر توزیع منابع در بخش ورزشی بانوان مظلوم واقع شده است.

با بیان اینکه بانوان علیرغم محدودیت ها، در عرصه فعالیت های اجتماعی حضوری ارزشمند دارند، از «شهیندخت مولاوردی» به خاطر تعامل و تلاش در جهت انسجام و توانبخشی بانوان در عرصه های مختلف قدردانی کرد.



گودرزی با بیان اینکه زنان جامعه مشکلات فراوانی دارند، ابراز امیدواری کرد، تلاش های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در این عرصه اثرگذار باشد تا جامعه از برکات و خیرات این تلاش ها حداکثر بهره را ببرد.



وزیر ورزش وجوانان با اشاره به فعالیت وزارتخانه متبوع در دو حوزه ورزش و جوانان ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد جامعه جوان را بانوان تشکیل می دهند که مسایل و مشکلات خاصی را در این حوزه به خود اختصاص داده اند.



وی افزود: به نظر می رسد در صورتیکه از ظرفیت های بانوان در جامعه غفلت کنیم در آینده با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.



گودرزی با بیان اینکه موضوع جوانان فرابخشی و فراسازمانی است، تصریح کرد: امکان رفع مشکل جوانان در یک سازمان وجود ندارد، همانطور که آمارها نشان می دهد، بیش از ۱۸ سازمان اجرایی و تبلیغی مکلف هستند به فراخور حال خود به جوانان ارائه خدمات دهند، اما متاسفانه این تعداد از سازمان ها یا آشنا به مسایل جوانان نیستند و یا توجه به آنها را در دستور کار خود قرار نداده اند.



وی تصریح کرد: انتظار می رود وزارتخانه کوچک ورزش وجوانان باید تمام مسایل مربوط به جوانان را برطرف کند، در حالیکه رسیدگی به برخی موضوعات مثل اشتغال، مسکن و وام ازدواج فقط برعهده وزارت ورزش نیست.



به گفته گودرزی، همه دستگاه ها باید در این حوزه فعالیت کنند تا از بروز آسیب های اجتماعی جلوگیری شود.



وی وظیفه بخش جوانان وزارتخانه متبوع را هماهنگی با سایر دستگاه ها به منظور آشنایی با وظایف آنها عنوان کرد و افزود: باید به این وسیله دستگاه ها در جهت رفع مسایل جوانان فعالیت داشته باشند.



وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: حوزه ورزش این وزارتخانه برخی مشکلات جوانان را تعدیل و نشاط محدود و موقتی را ایجاد می کند.



وی ورزش را عنصری بازدارنده، پرکننده اوقات فراغت و عاملی برای مقابله با آسیب های اجتماعی دانست و گفت: نگاه ما به بانوان در وزارتخانه «فمینیستی» نیست زیرا معتقدیم همین ۵۰ درصد از جمعیت جامعه باید بتوانند از ۵۰ درصد منابع و امکانات موجود استفاده کنند در حالیکه چنین چیزی را اکنون شاهد نیستیم.



گودرزی علت این مساله را نگاه مردسالارانه به توزیع منابع و امکانات دانست و افزود: یکی از دلایل این مساله نیز بی توجهی بانوان و تلاش نکردن آنها در این عرصه است هرچند قوانین نیز می تواند نقش بسزایی داشته باشد.