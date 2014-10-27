۳۵ هیئت مذهبی خواهران در نهاوند به ثبت رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین گروسی ظهر دوشنبه در گردهمایی مسئولان و مداحان هئیت های مذهبی شهرستان نهاوند در سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: برگزاري آيين هاي دعا، مناجات و سخنراني، روضه خواني و عزاداري در بيش از ۲۳۰ مسجد و اماکن مذهبي شهرستان نهاوند در ماه محرم از مهمترين برنامه هاي سازمان تبلیغات اسلامی و مبلغان ديني است.

حجت الاسلام گروسی گفت: همزمان با آغاز ماه محرم، ۲۱۰ نفر از مبلغان ديني و روحانيون شهرستان نهاوند براي تبيين اهداف قيام عاشورا و انجام امور تبليغي به مساجد روستاهاي اين شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: مبلغان اعزامي به مساجد شهر و روستاها از ابتداي ماه محرم تا روز شهادت امام سجاد (ع) در مساجد و حسینیه های مشخص شده در سطح شهرها و روستاهای مشخص شده اقامت مي يابند و در اين مدت به تبيين اهداف قيام امام حسين(ع) و ديگر امور تبليغي مي پردازند.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند با با بيان اينکه از مجموع مبلغين اعزامي ۲۰ نفر بانوان مبلغه هستند، افزود: از مجموع روحانيون اعزامي ۶۰ نفر بومي و مقيم نهاوند بوده و مابقي از روحانيون طرح هجرت اعزامي از شهر قم و سازمان اوقاف و امور خيريه هستند.

حجت الاسلام حسین گروسی با اشاره به این موضوع که نشر معارف اسلامي و ديني و آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ اهل بيت و قيام امام حسين(ع) از ديگر اهداف اعزام مبلغين در دهه اول ماه محرم است، گفت: در حال حاضر ۲۳۰ مسجد و ۲۴۵ هیئت مذهبي در نهاود به ثبت رسيده اند که از اين تعداد ۳۵ هیئت ويژه خواهران است.

حجت الاسلام گروسی ادامه داد: مبلغین و مداحان باید از قیام امام حسین(ع) برای استحکام و تثبیت نظام استفاده کنند و جامعه امروز را با عاشورای امام حسین(ع) تطبیق دهند.

وی اظهار داشت: وعاظ و مبلغین عبرت‌های عاشورا را بیان کنند زیرا رشد جامعه مرهون سعی و تلاش مردم است و اگر ما خدا و حکومت خداوند را یاری کنیم خداوند هم ما را یاری خواهد کرد.