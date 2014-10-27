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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۰۲

حجت الاسلام گروسی:

۳۵ هیئت مذهبی خواهران در نهاوند به ثبت رسیده است

۳۵ هیئت مذهبی خواهران در نهاوند به ثبت رسیده است

نهاوند - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند گفت: در حال حاضر ۲۳۰ مسجد و ۲۴۵ هيئت مذهبي در شهرستان نهاوند به ثبت رسيده که از اين تعداد ۳۵ هيئت ويژه خواهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین گروسی ظهر دوشنبه در گردهمایی مسئولان و مداحان هئیت های مذهبی شهرستان نهاوند در سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: برگزاري آيين هاي دعا، مناجات و سخنراني، روضه خواني و عزاداري در بيش از ۲۳۰ مسجد و اماکن مذهبي شهرستان نهاوند در ماه محرم از مهمترين برنامه هاي  سازمان تبلیغات اسلامی و مبلغان ديني است.

حجت الاسلام گروسی گفت: همزمان با آغاز ماه محرم، ۲۱۰ نفر از مبلغان ديني و روحانيون شهرستان نهاوند براي تبيين اهداف قيام عاشورا و انجام امور تبليغي به مساجد روستاهاي اين شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: مبلغان اعزامي به مساجد شهر و روستاها از ابتداي ماه محرم تا روز شهادت امام سجاد (ع) در مساجد و حسینیه های مشخص شده در سطح شهرها و روستاهای مشخص شده اقامت مي يابند و در اين مدت به تبيين اهداف قيام امام حسين(ع) و ديگر امور تبليغي مي پردازند.

سرپرست سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان نهاوند با با بيان اينکه از مجموع مبلغين اعزامي ۲۰ نفر بانوان مبلغه هستند، افزود: از مجموع روحانيون اعزامي ۶۰ نفر بومي و مقيم نهاوند بوده و مابقي از روحانيون طرح هجرت اعزامي از شهر قم و سازمان اوقاف و امور خيريه هستند.

حجت الاسلام حسین گروسی با اشاره به این موضوع که نشر معارف اسلامي و ديني و آشنا کردن نسل جوان با فرهنگ اهل بيت و قيام امام حسين(ع) از ديگر اهداف اعزام مبلغين در دهه اول ماه محرم است، گفت: در حال حاضر ۲۳۰ مسجد و ۲۴۵ هیئت مذهبي در نهاود به ثبت رسيده اند که از اين تعداد ۳۵ هیئت ويژه خواهران است.

حجت الاسلام گروسی ادامه داد: مبلغین و مداحان باید از قیام امام حسین(ع) برای استحکام و تثبیت نظام استفاده کنند و جامعه امروز را با عاشورای امام حسین(ع) تطبیق دهند.

وی اظهار داشت: وعاظ و مبلغین عبرت‌های عاشورا را بیان کنند زیرا رشد جامعه مرهون سعی و تلاش مردم است و اگر ما خدا و حکومت خداوند را یاری کنیم خداوند هم ما را یاری خواهد کرد.

 

 

کد مطلب 2410891

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