شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در پادگان لشکر 30 گرگان خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شهید گمنام دوران دفاع مقدس در عملیات کربلای 2 در سال 1365 در منطقه حاج عمران به درجه رفیع شهادت رسیده و در هنگام شهادت 20 سال داشته است. حجت الاسلام علی اصغر فضیلت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در این مراسم که ظهر شنبه در لشگر 30 گرگان برگزار شد، به خبرنگار مهر گفت: شهدا حامل پیام استقامت، ارزش ها و اصول اسلامی هستند و وظیفه مسئولین و مردم در برابر آن ها ، پاسداری از اهداف و خون شهدا است.

وی با بیان این که وظیفه همه ما پاسداری از اهدافی است که مورد نظر امام (ره) و مقام معظم رهبری بوده، گفت: تا کنون برنامه های متفاوتی برای حفظ ارزش های شهدا اجرا شده است، ما در مسیر حفظ ارزش ها و عقاید شهدا به طور نسبی موفق بودیم ولی این موفقیت به طور کامل نبوده است.

حجت الاسلام فضیلت یکی از راه های حفظ ارزش ها را برداشتن موانع موجود در ترویج فرهنگ شهدا دانست و افزود: ما برای ترویج و اشاعه ارزش های انقلاب باید موانع را برداریم و زمینه فضاسازی بیشتر را در این حوزه ایجاد کنیم.

حفظ و پاسداری از ارزش های انقلاب وظیفه همه مسئولان است

رییس شورای اسلامی شهر گرگان درباره وظیفه مردم و مسئولین در برابر شهدا گفت: وظیفه مردم و مسئولین در برابر کسانی که جان خود را برای حفظ وطن از دست دادند ، حفظ و پاسداری از ارزش هاست.

حسین ربیعی در گفتگو با مهر ، ارزش های شهدا را، ارزش های اسلامی و انقلابی خواند و افزود: ارزش های اسلامی و انقلابی باید به گونه ای حفظ شود که علاوه بر شناخت و آگاهی دیگران از این ارزش ها، اجرای آن نیز محقق بشود.

ربیعی تصریح کرد: وظیفه مسئولین هم این است که حق خود را ادا کنند که انشالله تا الان در این راه به موفقیت رسیده اند.

در این مراسم ام البنین مهاجر، خواهر یکی از شهدا گمنام هشت سال دفاع مقدس حضور داشت و گفت: راه شهدا انقلاب با راه شهدا کربلا یکی بوده است و ما باید ادامه دهنده راه آن ها باشیم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هرکس نیز با توجه به نقش خودش می تواند این راه را در زندگی خود جاری کند که به عنوان مثال محصل با تحصیل و زن با حجاب خود این راه را ادامه می دهد.

مهاجر با بیان اینکه تاکنون مسئولان اقدامات مختلفی برای حفظ این راه برداشته اند ، افزود: درست است که مسولان اقدامات مختلفی برای حفظ راه شهدا انجام دادند اما خواسته شهدا برآورده نمی شود.

شهدا برای امر به معروف شهید شدند

وی درباره اهداف شهدا در دفاع از کشور خود گفت: شهدا از زندگی ، جوانی و خانواده خود گذشتند تا اسلام بماند، شهدا برای امر به معروف و اسلام شهید شدند.

وی افزود: با توجه به اینکه در دنیای امروز دیگر جرات امر به معروف و نهی از منکر کردن نیست باید گفت که مسئولین باید چاره ای بیندیشند تا ارزش های اسلامی بطور کامل حفظ بشود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر این شهید، پس از اقامه نماز توسط آیت‌الله نورمفیدی نماینده ولی‌فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان، بر روی دستان مردم شهرستان گرگان و با حضور فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، مدیران ارشد استانی و شهرستانی تشییع شد.

این شهید نود و هفتمین شهیدی است که وارد گلستان شده و در دو روز گذشته در 20 نقطه استان گلستان بر دستان مردم شهیدپرور گلستان تشییع شد.