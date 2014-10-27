جلسات علنی سه شنبه به بررسی سوال نمایندگان از وزرا اختصاص یافت

بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به جلسه امروز هیئت رئیسه مجلس گفت: در این جلسه مقرر شد جلسه علنی روزهای مجلس در روزهای سه‌شنبه سؤالات نمایندگان از وزرای مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس افزود: براساس تصمیمی که در جلسه امروز مبنی بر بررسی سوال نمایندگان از وزرا در جلسات روزهای سه شنبه گرفته شد، روز سه شنبه 20 آبان نخستین جلسه بررسی سوالات نمایندگان از تعدادی از وزرای دولت خواهد بود.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه در این جلسه تحولات داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت ادامه داد: یکی از موضوعات مورد بررسی در جلسه امروز معرفی محمود نیلی احمدآبادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری بود که به طور کامل در جلسه امروز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.