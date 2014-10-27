به گزارش خبرنگار مهر، صمد حاج جباری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: هدف ما توسعه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی غیربورس است که این دانشجویان توسط دانشگاه ها پذیرش شده و سازمان امور دانشجویان نیز بر فعالیت آنها نظارت دارد.

مدیرکل دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان بیان کرد: این دانشجویان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری به صورت غیربورس پذیرش شده اند.

حاج جباری اضافه کرد: تمام دانشجویان غیر ایرانی ورودی جدید ملزم به گذراندن یک دوره زبان فارسی هستند که دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) یکی از دانشگاه ها در این خصوص است.

امیررضا وکیلی فرد، رئیس مرکز آموزش زبان فارسی و سرپرست دانشجویان غیرایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نیز در این باره بیان کرد: این مراسم برای اولین بار در روز سه شنبه ۶ آبان ساعت 16 در تالار اجتماعات دانشکده علوم انسانی برگزار می شود.

وی هدف برگزاری مراسم را آشنایی دانشجویان غیرایرانی با مقررات آموزشی، انضباطی و آشنایی با مسئولان دانست و اشاره کرد: تعداد ۵۰ دانشجو از ۲۷ کشور وارد دانشگاه شده اند که پس از گذراندن دوره زبان فارسی برای تحصیل در رشته مورد نظر خود به سایر دانشگاه های کشور معرفی خواهند شد.