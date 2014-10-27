  1. سیاست
  2. دولت
۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۵:۰۱

پیام قدردانی دفتر رییس‌ جمهور از مردم استان زنجان

پیام قدردانی دفتر رییس‌ جمهور از مردم استان زنجان

دفتر رییس‌ جمهوری در اطلاعیه‌ای از استقبال اقشار مختلف مردم استان زنجان از کاروان دولت تدبیر و امید در نهمین سفر استانی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رییس‌ جمهوری در اطلاعیه‌ای با قدردانی از استقبال گرم و پرشور اقشار مختلف مردم شریف و با صلابت استان زنجان از کاروان دولت تدبیر و امید، آن را پرتو درخشان دیگری از همدلی و مشارکت مردم در این خطه زیبا دانست تا دولت با تعهد و همتی مضاعف در مسیر توسعه یکپارچه کشور بویژه آبادانی و پیشرفت این استان مستعد، گام‌های مؤثرتری بردارد.

متن اطلاعیه دفتر رییس‌ جمهوری بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

استقبال گرم و پرشور مردم شریف و با صلابت استان زنجان از كاروان دولت تدبیر و امید،پرتو درخشان دیگری از همدلی و مشاركت هموطنان در این خطه زیبا بود تا دولت با تعهد و همتی مضاعف در مسیر توسعه یكپارچه كشور به ویژه آبادانی و پیشرفت این استان مستعد، گام های موثر تری بردارد.

زنجان با برخورداری از مواهب و مزایای فراوان از جمله پشتوانه فرهنگی، آثار تاریخی ، جاذبه های گردشگری، معادن غنی، تنوع اقلیمی و آب و خاك و هوای مساعد موقعیت ویژه جغرافیایی، شبكه ارتباطی مجهز در محور ترانزیت، نزدیكی به عمده ترین كانون های جمعیتی و قطب های صنعتی و نیروی انسانی خلاق و تلاشگر، زمینه شكوفایی و پیشرفتی را كه شایسته آن است، دارا است. دولت تدبیر و امید با حمایت های بی دریغ مردم این سامان و بهره برداری مطلوب از قابلیت ها و ظرفیت های موجود استان، در برآوردن خواسته ها و برون رفت از تنگناها، تمامی مساعی خود را به كار خواهد بست.

بر خود فرض می دانیم به پاس استقبال صمیمانه مردم بزرگوار استان زنجان از كاروان دولت تدبیر و امید، از اقشار مختلف مردم، نماینده محترم ولی فقیه در استان ائمه محترم جمعه و جماعات، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خانواده های معظم شهداء و ایثارگران ، فرهنگیان، دانشگاهیان، اصناف، كارگران، اصحاب رسانه و خبر، جوانان پرشور و با نشاط، نیروهای انتظامی و سایر گروه های سیاسی و اجتماعی استان تقدیر و تشكر كنیم.

امید است، در سایه توجهات الهی و تدبیر و تلاش بیشتر مسئولان ، برنامه ها و تصمیمات دولت در این سفر بتواند زمینه های تكوین و تقویت محورهای جدید، رشد و توسعه این استان را فراهم كرده و با توسعه ظرفیت های موجود به كمك مردم و با همت استان در برطرف شدن كاستی ها و مشكلات ثمربخش واقع شود. ان شاالله.
دفتر رییس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 2410910

تازه‌ترین اخبار

پربازدیدترین ها