پیام قدردانی دفتر رییس‌ جمهور از مردم استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر رییس‌ جمهوری در اطلاعیه‌ای با قدردانی از استقبال گرم و پرشور اقشار مختلف مردم شریف و با صلابت استان زنجان از کاروان دولت تدبیر و امید، آن را پرتو درخشان دیگری از همدلی و مشارکت مردم در این خطه زیبا دانست تا دولت با تعهد و همتی مضاعف در مسیر توسعه یکپارچه کشور بویژه آبادانی و پیشرفت این استان مستعد، گام‌های مؤثرتری بردارد.

متن اطلاعیه دفتر رییس‌ جمهوری بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

استقبال گرم و پرشور مردم شریف و با صلابت استان زنجان از كاروان دولت تدبیر و امید،پرتو درخشان دیگری از همدلی و مشاركت هموطنان در این خطه زیبا بود تا دولت با تعهد و همتی مضاعف در مسیر توسعه یكپارچه كشور به ویژه آبادانی و پیشرفت این استان مستعد، گام های موثر تری بردارد.

زنجان با برخورداری از مواهب و مزایای فراوان از جمله پشتوانه فرهنگی، آثار تاریخی ، جاذبه های گردشگری، معادن غنی، تنوع اقلیمی و آب و خاك و هوای مساعد موقعیت ویژه جغرافیایی، شبكه ارتباطی مجهز در محور ترانزیت، نزدیكی به عمده ترین كانون های جمعیتی و قطب های صنعتی و نیروی انسانی خلاق و تلاشگر، زمینه شكوفایی و پیشرفتی را كه شایسته آن است، دارا است. دولت تدبیر و امید با حمایت های بی دریغ مردم این سامان و بهره برداری مطلوب از قابلیت ها و ظرفیت های موجود استان، در برآوردن خواسته ها و برون رفت از تنگناها، تمامی مساعی خود را به كار خواهد بست.

بر خود فرض می دانیم به پاس استقبال صمیمانه مردم بزرگوار استان زنجان از كاروان دولت تدبیر و امید، از اقشار مختلف مردم، نماینده محترم ولی فقیه در استان ائمه محترم جمعه و جماعات، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خانواده های معظم شهداء و ایثارگران ، فرهنگیان، دانشگاهیان، اصناف، كارگران، اصحاب رسانه و خبر، جوانان پرشور و با نشاط، نیروهای انتظامی و سایر گروه های سیاسی و اجتماعی استان تقدیر و تشكر كنیم.

امید است، در سایه توجهات الهی و تدبیر و تلاش بیشتر مسئولان ، برنامه ها و تصمیمات دولت در این سفر بتواند زمینه های تكوین و تقویت محورهای جدید، رشد و توسعه این استان را فراهم كرده و با توسعه ظرفیت های موجود به كمك مردم و با همت استان در برطرف شدن كاستی ها و مشكلات ثمربخش واقع شود. ان شاالله.

دفتر رییس جمهوری اسلامی ایران