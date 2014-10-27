به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، به دنبال حمله موشکی گروههای تروریستی به مدرسه الکمال واقع در منطقه "الحمدانیه" در شهر حلب شش نفر از غیر نظامیان کشته شده و 17 نفر دیگر زخمی شدند.
9 نفر از مجروحان این حمله تروریستی، کودک بودند.
به دنبال حمله موشکی تروریستها به مدرسه ای در حلب شش نفر کشته و 17 نفر دیگر زخمی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، به دنبال حمله موشکی گروههای تروریستی به مدرسه الکمال واقع در منطقه "الحمدانیه" در شهر حلب شش نفر از غیر نظامیان کشته شده و 17 نفر دیگر زخمی شدند.
9 نفر از مجروحان این حمله تروریستی، کودک بودند.