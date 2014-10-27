به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، به دنبال حمله موشکی گروههای تروریستی به مدرسه الکمال واقع در منطقه "الحمدانیه" در شهر حلب شش نفر از غیر نظامیان کشته شده و 17 نفر دیگر زخمی شدند.

9 نفر از مجروحان این حمله تروریستی، کودک بودند.