تجمع عاشورایی و ضداستکباری ۱۳ آبان در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم گفت: امسال ۱۳ آبان با عاشورای حسینی همزمان شده است.

وی ایستادگی در برابر ظلم را از جمله اهداف قیام عاشورا دانست و اذعان داشت: ۱۳ آبان نیز برگرفته از فرهنگ عاشورایی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان احیاء امر به معروف و نهی از منکر و مبارزه با بی عدالتی را از دیگر اهداف قیام عاشورا دانست و افزود: اسلام پایه و اساس انقلاب ایران بوده و حرکت در مسیر انبیاء و دفاع ارزی دینی و مذهبی برای مردم متدین ایران اسلامی یک اصل است.

وی از برگزاری همزمان تجمع عاشورایی و ضداستکباری ۱۳ آبان در مقابل حسینیه ثارالله شهر کرمان خبر داد و گفت: در این روز مردم کرمان با سر دادن شعارهای "مرگ بر آمریکا"، "مرگ بر اسرائیل" و "مرگ بر انگلیس" انزجار و سازش ناپذیری خود با استکبار را نشان می دهند.

صدفی یادآور شد: این مراسم از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه ظهر ۱۳ آبان آغاز شده و تا اذان ظهر ادامه خواهد داشت.

این مسئول در پایان از برگزاری شب شعر عاشورایی خبر داد و افزود: مسابقات ویژه دانش‌آموزان، نمایشگاه عکس از جنایات آمریکا و مسابقات ورزشی بعد از ایام تاسوعا و عاشورا از دیگر برنامه های ویژه ۱۳ آبان است.

وی گفت: همجنین با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمان برنامه های قصه گویی، نمایش و نقاشی نیز اجرا می شود.